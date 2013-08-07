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Dünya

Obama, Putin'le görüşmeyecek

ABD Başkanı Obama, gelecek ay Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etti.

07 Ağustos 2013 19:36

ABD Başkanı Barack Obama'nın gelecek ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.
 
Beyaz Saray'dan üst düzey bir yönetici, Obama'nın Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılacak G-20 toplantısına katılacağını, öte yandan buradayken Putin ile ikili görüşme yapmayacağını açıkladı. 
Obama'nın Putin'i Moskova'da ziyaret etmek yerine eylül ayı başındaki seyahat programına İsveç'i ekleyeceği belirtildi. 
 
Kararın, son olarak geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'e sığınma veren, füze savunma ve insan hakları gibi kilit öneme sahip konularda ABD ile ters düşen Moskova yönetimine Washington yönetiminin duyduğu öfkeyi yansıttığı düşünülüyor.
 
Obama, NSA'nın küresel dinleme ve izleme programını basına sızdıran CIA ve NSA eski çalışanı Edward Snowden'a Rusya'nın geçici siyasi sığınma hakkı tanımasıyla ilgili ilk kez dün akşam konuşmuş, Eylül ayında Rusya'nın St.Petersburg kentinde düzenlenecek G-20 zirvesine katılacağını söylemişti.
 

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