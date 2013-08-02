Rusya'nın Snowden kararı için ABD: Hayal kırıklığına uğradık

Çeviri: Varsan Çekiç

Rusya'nın Perşembe günü Edward Snowden'a geçici sığınma hakkı tanıması ve bir aydan fazla süredir kaldığı Şeremetyevo Havalimanı'ndan ayrılmasına izin vermesinin ardından Beyaz Saray, hayal kırıklığını ifade etti.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alındığı düşünülen karar yüzünden ABD'nin, "çok üzgün" olduğunu açıkladı. Moskova'nın Snowden'ı ülkeye geri vermesi gerektiğini söyleyen Carney, ABD Başkanı Barack Obama'nın, G20 zirvesi sırasında kararlaştırılan ve Eylül ayında yapılması planlanan Vladimir Putin görüşmesini, boykot edebilceğinin işaretini verdi.

Snowden'ın Çin'e ve Rusya'ya, ABD hükümetine ait binlerce gizli dosyayla vardığını sözlerine ekleyen Carney; "Bu derece hassas ve gizli bilgileri güvenli bölgelerin dışında bulundurmak, tek başına büyük bir risk ve ihlâldir. Hepimizin bildiği gibi Snowden haftalardır Rusya'da. Bu Bilgileri güvenli bölgelerin dışına çıkması, büyük bir riskle birleşmiştir. Yapmamalısın, yapamazsın, bu yanlıştır."

The Guardian, Beyaz Saray açıklaması hakkında Vladimir Putin'in bir açıklamada bulunmadığını yazdı. Gazete ayrıca Putin'in, Snowden propaganda değerinin, ABD'den gelebilecek her hangi bir tepkiden daha ağır bastığının kararını almış olarak gözüktüğünün yorumunu yaptı. Gazeteye göre ABD-Rusya ilişkileri şu anda, soğuk savaş dönemindeki kadar düşük.

Snowden Perşembe günü, Şeremetyevo havalimanından çıkmıştı. Avukatı Anatoly Kucherena, Rusya'nın federal göçmenlik servisinin Snowden'a, bir yıl için geçiçi sığınma hakkı tanıdığını söylemişti. Kucherena ayrıca, Snowden'ın açıklanmayan bir bölgede gurbetçi Amerikalılarla birlikte kalacağını da sözlerine eklemişti.

Wikileaks'in yayımladığı açıklamada da Snowden, Rusya otoritelerine teşekkür ederken, ABD'yi kanun dışı davranmakla suçlamıştı. Açıklamada Snowden, "Geçtiğimiz 8 haftadır Obama hükümetinin uluslararası ve yerel hukuka hiç saygı göstermediğini gördük ancak sonunda, hukuk kazanıyor. Kendi kanunları ve uluslararası sorumlulukları dahilinde bana sığınma hakkı tanıyan Rusya Federasyonu'na teşşekür ederim" demişti. Snowden, Bu hafta davası görülen ve hakkında 136 yıl hapis istenilen Bradley Manning için belirgin bir değinmede bulunmamıştı.