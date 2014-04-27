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Dünya

Rusya yanlıları, Ukrayna askerlerini esir aldı, fotoğraflarını paylaştı

Gerilimin sürdüğü Ukrayna'da üç komandoyu esir alan Rusya yanlıları, askerlerin fotoğraflarını paylaştı

27 Nisan 2014 18:47

Ukrayna’da Kiev yönetimi ile doğudaki Donetsk bölgesinde Rusya yanlıları arasındaki çatışmaların sürdüğü Kramatorsk kasabasında 3 Ukrayna komandosu milisler tarafından ele geçirildi. Rusya yanlısı milisler Ukrayna’nın “Alfa” terörle mücadele timinde görev yapan üç komandoyu ele geçirdiklerini açıklayarak bir fotoğraf paylaştı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Rus televizyon kameraları karşısına çıkarılan yüzleri kanlar içinde, gözlerine ambalaj bandı dolanmış ve pantolonları çıkarılmış subaylar, kasabaya halkı korumak için değil, direnişin önde gelen liderlerini kaçırmak için geldiklerini anlattı.

Alfa timinden Binbaşı Sergey Potemskoy, yüzbaşı Yevgeniy Verinski ile yüzbaşı Rostislav Kiaşko, bölgeye aktarılan komando timinin aslında 7 kişiden oluştuğunu, Kramatorsk kasabasına gizlice girerek amaçlarının Rusya yanlısı direnişin liderlerinden Yegor Bezlera’yı kaçırmak olduğunu anlattı.

Rehin alınan komandolar bu açıklamaları yaptıktan sonra Rus milislerin komutanı Yegor Streltsov üç Ukrayna subayının takas malzemesi yapıldığını da ilan etti.

Slavyansk ile Kramatorsk kasabalarından Rus medyasının aktardığı bu görüntülere Kiev’den de açıklama gecikmedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Bakanlığı, “Alfa” timinde görevli üç subayın gerçekten Rus yanlıları tarafından kaçırılarak rehin alındıklarını doğruladı. Ancak bu üç subayın çok farklı görevle bölgede bulundukları da söylendi.

Yapılan açıklamada şöyle dendi: “Üç subayımız 26 Nisan tarihinde gerçekten bölücü Rusya yanlısı teröristler tarafından ele geçirilmiştir. Ancak olay bölücülerin ve Rusya’daki basının aktardığı gibi gelişmemiştir. Komandolarımız Donetsk bölgesinde kol gezen Rus vatandaşı bir elebaşının peşindeydi. Onlar gizlenmiyordu ve bölücülerin iddia ettiği gibi yolda yakalanmadılar. Adamlarımız Kramatorsk kasabasında Güvenlik Bakanlığı şubesine geldiklerinde teröristler tarafından çevrelendi ve rehin alındı. Ukrayna güvenlik güçlerinin kaçırılmasıyla ilgili Rus basınında gösterilen görüntüleri suç duyurusu sayıyoruz. Soruşturma başlatarak dava açılacaktır.”

 

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