Ukrayna'nın doğusunda kanlı operasyon

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "çatışmalarda en az 5 ayrılıkçının can verdiği" belirtildi.
Bir Ukrayna askerinin yaralandığı operasyonda, kent girişinde ayrılıkçılar tarafından kurulan 3 kontrol noktasının ele geçirildiği kaydedildi.
Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Ordusu'nun operasyonunda toplam 7 zırhlı aracın görev aldığını duyurdu.
Ayrılıkçılar, işgal altındaki altında tuttukları belediye başkanlığı binasından sivillerin ayrılmasını istediler.
Slavyansk'taki ayrılıkçı militanların sayısının yaklaşık 2 bini bulduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kamu binalarını işgal ettiği şehir sayısı ise 10'u buluyor.