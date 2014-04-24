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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'nın doğusunda kanlı operasyon

Ukrayna Ordusu tarafından ayrılıkçı güçlerin denetimindeki Slavyansk kentinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

24 Nisan 2014 16:45


Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "çatışmalarda en az 5 ayrılıkçının can verdiği" belirtildi.

Bir Ukrayna askerinin yaralandığı operasyonda, kent girişinde ayrılıkçılar tarafından kurulan 3 kontrol noktasının ele geçirildiği kaydedildi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Ordusu'nun operasyonunda toplam 7 zırhlı aracın görev aldığını duyurdu.

Ayrılıkçılar, işgal altındaki altında tuttukları belediye başkanlığı binasından sivillerin ayrılmasını istediler.

Slavyansk'taki ayrılıkçı militanların sayısının yaklaşık 2 bini bulduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kamu binalarını işgal ettiği şehir sayısı ise 10'u buluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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