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Dünya
Deutsche Welle

Rus askerleri Ukrayna sınırında

Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusunda beş kişinin öldürüldüğü operasyonunu sert dille kınayan Rusya, sınırda geniş çaplı tatbikat başlattı.

24 Nisan 2014 21:40


Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı düzenlediği ve beş kişinin öldürüldüğü operasyonun ardından Rusya sınırda tatbikat başlattı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Interfaks ajansına yaptığı açıklamada, geniş çaplı tatbikata, sınırdaki durumu aydınlatmak üzere keşif uçaklarının da katıldığını bildirdi. Sınırın Ukrayna tarafındaki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna hükümetine bağlı 11 bin askerin ‚barışçı halka‘ karşı konuşlandırıldığını, güçlerin orantısız olduğunu kaydetti. Şoygu, „Bu savaş makinesi hemen bugün durdurulmazsa çok daha fazla ölü ve yaralı olacak“ diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı, Polonya ve Baltık ülkelerinde NATO'nun askerî varlığının güçlendirilmesini de eleştirerek, bunun durumu daha da kızıştıracağı uyarısında bulundu.

„Ciddi bir suç“

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'daki hükümetin Rusya yanlısı aktivistlere yönelik operasyonunu sert bir şekilde kınayarak, „Kiev'deki rejim orduyu ülke içinde halka karşı kullanmaya başladıysa, o zaman bu hiç şüphesiz çok ciddi bir suçtur“ diye konuşmuştu. Putin, operasyonun Kiev'deki iktidar sahipleri açısından ve uluslararası ilişkiler açısından sonuçlar doğuracağını da vurguladı.

Almanya mühimmat ihracatını durdurdu

Bu arada Alman hükümeti Ukrayna'da devam eden karmaşa nedeniyle Rusya'ya mühimmat ihracatını askıya aldı. AFP ajansının haberine göre Federal Ekonomi Bakanlığının Yeşiller partisi meclis grubunun önergesine verdiği yanıtta, “Mevcut siyasî durum nedeniyle şu an Rusya'ya mühimmat ihracatına yönelik izinler verilmemektedir” ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca federal hükümetin, halihazırda verilmiş ihracat izinleri konusunda ne yapılacağını incelemekte olduğu kaydedildi. Bakanlık, 8 Nisan itibariyle Rusya'ya ihraç için izin bekleyen, toplam 5,18 milyon euro değerinde 69 sipariş bulunduğunu da bildirdi. Bu siparişler arasında tank, makineli tüfek, savaş uçağı ya da füze gibi muharebe silahlarının bulunmadığı da vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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