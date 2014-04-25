Kırım ile Ukrayna arasına sınır çekildi

Kırım Cumhuriyeti Federal Göçmen Servisi Başkanı Petr Yaroş gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasıyla birlikte Ukrayna ile Kırım Cumhuriyeti'nin arasına sınır çekildiğini ve sınırdan geçme kurallarının 25 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Yaroş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"25 Nisan 2014'ten itibaren devlet sınırı açılıyor. Önümüzdeki günlerde geçiş noktaları ve geçiş kuralları belirlenecek. Aynı zamanda göçmen kartı konusuna da açıklık getirilecek."

Şu anda Kırım Cumhuriyeti 27 geçiş noktasında kontrol yapıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, ulaşımda ve geçişlerde hiçbir sorunun olmadığı ifade edildi.

Kırım en yakın zamanda Rusya Federasyonu Anayasası'na göre sınırdan geçiş için neler gerektiğini açıklayacak.

'Üçüncü dünya savaşı başlatmak istiyor'

Öte yandan iki ülke arasındaki gerilim, en üst noktada devam ediyor. Son olarak Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya'yı "üçüncü dünya savaşı başlatmak istemekle" suçladı ve Rusya'nın bu tavrına karşı uluslararası kamuoyundan yardım istedi. Yatsenyuk "Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki agresif çabaları, Avrupa topraklarında bir çatışmaya dönüşecek. Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki teröristlere destek vermesi uluslararası bir suç ve uluslararası kamuoyunu bu konuda birlik olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Ukrayna helikopteri vuruldu

Bu arada Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk askeri havaalanında, bir helikopterde patlama meydana geldiği bildirildi.

Vurulan Ukrayna helikopteri

Ukrayna Güvenlik Servisi 1. Başkan Yardımıcıs Vasiliy Kurutov, Donetsk'e bağlı Kramatorsk Askeri Havaalanında "Mi-8" helikopterinde patlama meydana geldiğini belirtti. Helikopterin keskin nişancı atışıyla yakıt deposunda vurulduktan sonra patladığının tespit edildiğini vurgulayan Kurutov, olayda bir askerin yaralandığını kaydetti.

Yerel basındaki habere göre de askeri havalaanının sivil havaalanı bölümünde en az iki patlamanın duyulduğunu yazdı.

Kramatorsk Havaalanı, Ukrayna askerlerinin denetiminde bulunuyor.