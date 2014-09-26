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Dünya

Rusya yabancıların varlıklarını dondurmayı planlıyor

Rusya, Batı'nın Ukrayna krizinden ötürü uyguladığı yaptırımlara karşılık, ülke topraklarındaki yabancı varlıkların dondurmaya hazırlanıyor

26 Eylül 2014 00:29

Rus mahkemeleri, Batı'nın Ukrayna krizinden ötürü Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak verilen teklif edilen Rus topraklarındaki yabancı varlıkların dondurulmasına ilişkin yasa taslağına yeşil ışık yakabilir.

Parlamentoya çarşamba günü Kremlin'e yakın bir milletvekili tarafından sunulan yasa taslağı aynı zamanda yabancı yargı tarafından mülkiyetine el koyulan bireylerin maddi zararlarının devlet tarafından karşılanmasını da öngörüyor.

İtalyan yetkililer bu hafta, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in müttefiklerinden Arkady Rotenberg'e ait şirketlerin 30 milyon Euro değerindeki (40 milyon dolar) mal varlığına, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı gereğince el koyma kararı almıştı.

Rus parlamentosunun veri tabanında yayınlanan yasa taslağı, bir yandan yabancı yargının "hukuksuz mahkeme kararı"ndan ötürü zor durumda kalan Rusya vatandaşlarının maddi kaybının karşılanmasını öngörürken, diğer yandan uluslararası yasalar tarafından korunan Rusya'daki yabancı devletlerin varlıklarının dondurulmasına imkan tanıyor.

Rus yasaları uyarınca, Putin'in teklif edilen kanun tasarısını yasalaştırması için parlamentonun alt kanadında tasarının üç kez mütalaası ve parlamentonun üst kanadının onayı gerekiyor.

 

Rusya'ya pek çok yaptırım uygulandı

 

Ukrayna krizi, Rusya ve Batı arasında son yıllarda yaşanan en büyük çıkmaz hâline geldi. Batılı güçler Moskova'ya karşı vize yasakları ve varlıkların dondurulmasından, Rus şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına girişinin yasaklanmasına kadar bir dizi yaptırım uyguladı.

1990'ların sonunda başbakan yardımcılığı yapmış olan muhalefet lideri Boris Nemstov, kanun tasarısının Putin'in Rus milyarderleri ve yetkililerini, yaptırımların etkisinden koruma teşebbüsü olduğunu söyledi.

Facebook sayfasında paylaştığı bir iletiyle, "Güçlü adamın arkadaşı olmak nasıl bir şey?" diye soran Nemstov, iletinin devamında şöyle yazdı: "Bu arkadaşlık, İtalyan mahkemeleri dört villanız, apartmanınız ve otelinize el koyduğunda, Kremlin'deki dostunuzun derhal bir yasa çıkararak, maddi kaybınızı Rusya'nın bütçesinden karşılaması demek."

Rusya bu yaptırımlara, AB'nin tarım üreticilerine gıda ihracatı yasağı getirerek ve Batı'nın yaptırımlarının genişlemesi durumunda daha fazla misillemenin yapılacağı tehdidiyle karşılık verdi.

Dünya Bankası'nın bu hafta yayınladığı rapora göre, Rus ekonomisinin, Ukrayna krizi, yapısal reformların olmayışı ve belirsiz ekonomi politikalarından ötürü önümüzdeki iki yılda duraklaması bekleniyor.

 

 

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