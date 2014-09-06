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Dünya
Deutsche Welle

AB’nin yeni Rusya yaptırımları hazır

Ukrayna’nın doğusunda ateşkes sağlanmış olması AB'yi Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı almaktan vazgeçirmedi. Üye ülkelerin büyükelçileri, ‘yaptımların genişletilmesi’ üzerinde uzlaştı.

06 Eylül 2014 14:47


AB Konseyi'nin verdiği bilgilere göre, Brüksel'de bir araya gelen AB'ye üye ülkelerin büyükelçileri, ‘kısıtlayıcı önlemlerden' oluşan bir paket hazırladı. Söz konusu önlem paketi ile Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesi öngörülüyor. Buna göre, yeni yaptırımlar özellikle Rus devlet bankaları, savunma ve petrol şirketlerinin kredi almasını güçleştirecek ve ‘çift kullanımlı' yani hem askeri hem de sivil amaçlar doğrultusunda kullanıbilecek ürünlerin ihracatını kısıtlayacak. Öte yandan seyahat engelleri ve yurt dışındaki banka hesaplarının dondurulması gibi uygulamaların da yeniden gündeme gelebileceği belirtildi. Resmi açıklamada, yaptırım paketinin pazartesi günü yazılı bir süreç çerçevesinde kararlaştırılacağı bildirildi. Yaptırımların yürülüğe girebilmesi için AB ülkelerinin tümünün onay vermesi gerekiyor. AB'den yapılan açıklamada, yaptırımların amacının ‘Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmesine etki etmek' olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği ve ABD Rusya'ya karşı daha önce de sert yaptırım kararları almıştı. Batı, Rusya'yı Kırım'ı ilhak ederek devletler hukukuna aykırı davranmakla ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara silah yardımı yapmakla suçluyor. Ancak AB içerisinde Ukrayna yönetimi ile ayrılıkçılar arasında varılan eteşkesin kalıcı olması durumunda yaptırımların kaldırılmasını savunanlar da var. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna hükümeti, dün Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Temas Grubu görüşmelerinde ateşkes üzerinde uzlaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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