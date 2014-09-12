ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Washington, Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya
yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını açıkladı.
Yeni yaptırım kararları çerçevesinde, Sberbank
da dâhil altı Rus bankasının, ABD piyasalarına erişimi
kısıtlanıyor.
Yaptırımlar ayrıca, beş savunma sanayii firması ve Gazprom da dâhil beş Rus enerji firmasını da hedef
alıyor.
Karar, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım
kararlarını yürürlüğe koymasından bir kaç saat sonra açıklandı.
Ukrayna ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki hassas ateşkese rağmen Brüksel ve Washington yaptırım
yönünde kararlar aldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB‘nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların Ukrayna'daki barış
sürecini baltaladığını savundu.
Lavrov, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamına 24 kişi ve 15 şirketi de almasına
ilişkin
"Ukrayna'daki barış süreci istikrar kazandığı bir anda bu tür kararların kabul edilmesini barış planını
baltalamak olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.