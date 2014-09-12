ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Washington, Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya

yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

Yeni yaptırım kararları çerçevesinde, Sberbank

da dâhil altı Rus bankasının, ABD piyasalarına erişimi

kısıtlanıyor.

Yaptırımlar ayrıca, beş savunma sanayii firması ve Gazprom da dâhil beş Rus enerji firmasını da hedef

alıyor.

Karar, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım

kararlarını yürürlüğe koymasından bir kaç saat sonra açıklandı.

Ukrayna ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki hassas ateşkese rağmen Brüksel ve Washington yaptırım

yönünde kararlar aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB‘nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların Ukrayna'daki barış

sürecini baltaladığını savundu.

Lavrov, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamına 24 kişi ve 15 şirketi de almasına

ilişkin

"Ukrayna'daki barış süreci istikrar kazandığı bir anda bu tür kararların kabul edilmesini barış planını

baltalamak olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

