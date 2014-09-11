Rusya’ya yaptırımlar başlıyor

AB Daimi Temsilciler Komitesi'nin cuma günü yürürlüğe girmesine karar verdiği yaptırımlar
kapsamında Rosneft, Transneft ve Gazprom gibi firmaların Avrupa sermaye piyasalarına erişimine
kısıtlama getirilmesi kararı alındı.
Ayrıca 24 kişiye ilişkin seyahat yasağı ve malvarlıklarının dondurulması uygulamalarının da devreye
sokulması öngörülüyor.
NATO, Rusya’yı Ukrayna’nın doğusunda
bin kadar asker konuşlandırmakla suçluyor. AB üyesi
devletler pazartesi günü Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşmıştı. Ancak Ukrayna’nın
doğusunda varılan ateşkes nedeniyle yürürlüğe girmesi ertelenmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü
Federal Meclis’te yaptığı açıklamada,
yaptırımların bir an önce yürürlüğe girmesinde yana olduğunu bildirmişti.
AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, yaptırım listesinin genişletilmesine karar verilmesinin
ardından yaptığı açıklamada, "AB, alandaki duruma göre üzerinde anlaşılan yaptırımları tümden ya
da kısmi olarak gözden geçirmeye hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.