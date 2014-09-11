Rusya’ya yaptırımlar başlıyor

AB Daimi Temsilciler Komitesi'nin cuma günü yürürlüğe girmesine karar verdiği yaptırımlar

kapsamında Rosneft, Transneft ve Gazprom gibi firmaların Avrupa sermaye piyasalarına erişimine

kısıtlama getirilmesi kararı alındı.

Ayrıca 24 kişiye ilişkin seyahat yasağı ve malvarlıklarının dondurulması uygulamalarının da devreye

sokulması öngörülüyor.

NATO, Rusya’yı Ukrayna’nın doğusunda

bin kadar asker konuşlandırmakla suçluyor. AB üyesi

devletler pazartesi günü Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşmıştı. Ancak Ukrayna’nın

doğusunda varılan ateşkes nedeniyle yürürlüğe girmesi ertelenmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü

Federal Meclis’te yaptığı açıklamada,

yaptırımların bir an önce yürürlüğe girmesinde yana olduğunu bildirmişti.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, yaptırım listesinin genişletilmesine karar verilmesinin

ardından yaptığı açıklamada, "AB, alandaki duruma göre üzerinde anlaşılan yaptırımları tümden ya

da kısmi olarak gözden geçirmeye hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.



