Rusya vanayı kapadı; Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 15 arttı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rus doğalgaz devi Gazprom'un ödemelerini ruble olarak yapmayan Bulgaristan ve Polonya'ya gaz sevkiyatını durdurma kararı Avrupa'da doğal gaz fiyatını yüzde artırdı. </p>\n<p>Avrupa'nın doğal gaz ticaretindeki en büyük merkezi TTF'de Mayıs kontratında fiyat yüzde 17,72 artarak 115,6 euro/MWh seviyesine yükseldi. </p>\n<p>Haziran kontratında fiyat da yüzde 17,5 yükselişle 115,19 euro/MWh.</p>\n<p>ICE'deki verilere göre ise doğal gaz fiyatı güne 1370 dolar/bin metreküp ile başladı ve şu sıralarda düne göre yüzde 15 artışla 1300 dolar/bin metreküp seviyesinde. </p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-dan-bulgaristan-ve-polonya-ya-ruble-yaptirimi-dogalgaz-sevkiyati-durdu,1030605" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: Rusya'dan Bulgaristan ve Polonya'ya ruble yaptırımı: Doğalgaz sevkiyatı durdu</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/polonya-gazprom-un-dogalgaz-karari-sozlesme-ihlalidir-yasal-haklarimizi-kullanacagiz,1030629" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: Polonya: Gazprom'un doğalgaz kararı sözleşme ihlalidir, yasal haklarımızı kullanacağız</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/euro-gazprom-un-dogalgaz-kararinin-ardindan-dolar-karsisinda-5-yilin-en-dusuk-seviyesinde,1030650" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz sevkiyatını kesmesi sonrası Avrupa'dan ilk açıklamalar: 'Bu bir şantaj'</strong></a></p>\n</body>\n</html>