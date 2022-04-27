Rusya vanayı kapadı; Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 15 arttı

Rus doğalgaz devi Gazprom'un ödemelerini ruble olarak yapmayan Bulgaristan ve Polonya'ya gaz sevkiyatını durdurma kararı Avrupa'da doğal gaz fiyatını yüzde artırdı.

Avrupa'nın doğal gaz ticaretindeki en büyük merkezi TTF'de Mayıs kontratında fiyat yüzde 17,72 artarak 115,6 euro/MWh seviyesine yükseldi.

Haziran kontratında fiyat da yüzde 17,5 yükselişle 115,19 euro/MWh.

ICE'deki verilere göre ise doğal gaz fiyatı güne 1370 dolar/bin metreküp ile başladı ve şu sıralarda düne göre yüzde 15 artışla 1300 dolar/bin metreküp seviyesinde.

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