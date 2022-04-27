Euro, Gazprom'un doğalgaz kararının ardından dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesinde
Euro, dolar karşısında yüzde 0,2 düşüş kaydetti
27 Nisan 2022 12:03
Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla Avrupa'nın ortak para birimi euroyu dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesine indirdi.
Euro dolar karşısında yüzde 0,2 düşüşle, 1,06'ya gerileyerek Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Euro/dolar paritesi Fed'den gelen sıkılaşma hamlelerine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımında temkinli davranmasıyla bir süredir düşüş trendindeydi.