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Ekonomi

Euro, Gazprom'un doğalgaz kararının ardından dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesinde

Euro, dolar karşısında yüzde 0,2 düşüş kaydetti

27 Nisan 2022 12:03

Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla Avrupa'nın ortak para birimi euroyu dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesine indirdi.

Euro dolar karşısında yüzde 0,2 düşüşle, 1,06'ya gerileyerek Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Euro/dolar paritesi Fed'den gelen sıkılaşma hamlelerine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımında temkinli davranmasıyla bir süredir düşüş trendindeydi.

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