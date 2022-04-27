Rusya'dan Bulgaristan ve Polonya'ya ruble yaptırımı: Doğalgaz sevkiyatı durdu

Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

Doğalgaz akışının kesilmesi Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ile Batılı devletler arasındaki gerginliğin arttığına işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "dostane olmayan" ülkelerin satın aldıkları Rus doğalgazının bedelini dolar yerine ruble ile ödemesini istemişti. Polonya, komşu ülkesi Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan Avrupalı ülkeler arasında.

Polonya gibi AB ve NATO üyesi olan Bulgaristan, daha önce Rusya'nın kendisine olan doğalgaz arzını da keseceğini ifade etmişti.

İki ülke arasındaki savaş üçüncü ayına girerken Ukrayna, Rusya'yı Avrupa'ya enerji kaynaklarını kullanarak şantaj yapmakla suçladı.