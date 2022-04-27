Polonya: Gazprom'un doğalgaz kararı sözleşme ihlalidir, yasal haklarımızı kullanacağız

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu teyit ederek, söz konusu adımın sözleşmenin ihlali olduğunu bildirdi.
PGNiG'den yapılan yazılı açıklamada, Gazprom'un Polonya'ya "Yamal Sözleşmesi" kapsamındaki doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğu belirtildi.
Söz konusu kesintinin PGNiG'in müşterilerine yönelik sevkiyatlarında aksatma yaşatmadığına işaret edilen açıklamada, "PGNiG, gaz sevkiyatlarının durdurulmasının Yamal Sözleşmesi'nin ihlali olduğu görüşündedir. PGNiG, yasalardan doğan tüm haklarını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.
Sevkiyat durdurulmuştu
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.
Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.
Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.
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