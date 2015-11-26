Rusya: Türkiye'yle tüm askeri ilişkileri askıya aldık

TSK'nın hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus Su-24 savaş uçağını düşürmesinin ardından gelişen Türkiye-Rusya gerilimiyle ilgili olarak, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, havada çatışmayı önlemeye yarayan ‘kırmızı hat’ dahil Türk Genelkurmayı ile tüm askeri ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.

Rus Haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı Temsilcisi İgor Konaşenkov, "Bugün Rusya Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mevcut bağlantıları kesildi. Bu sadece Suriye'de terör altyapısı tesislerini yok etme süresinde havadaki olayları önlemek için kurulan sıcak hattı (Kırmızı Hat) etkilemeyecek" dedi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS da Rus uçağının düşürülmesinin ardından Moskova'nın "ekonomik misilleme" tehdidinde bulunduğunu da hatırlattı.