Erdoğan'dan Putin'e: Sen nasıl böyle bir şey söylersin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin mevcut yönetimi, ülkeyi kasten İslamlaştırmaya çalışıyor" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek, "Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman, sen nasıl böyle bir şey söylersin?" dedi. Erdoğan, "Ben kalkıp da Rusya için, yönetimi, Rusya'yı Hristiyanlıştırma gayreti içindedir diyebilir miyim?" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorun sadece dün yaşadığımız trajediyle ilgili değil, çok daha derin. Sadece biz değil tüm dünya görüyor ki, mevcut Türkiye yönetimi uzun yıllardır ülkesini kasten ‘İslamlaştırmaya’ yönelik iç politika izliyor. İslam büyük bir dünya dinidir ve aynı zamanda Rusya’daki geleneksel dinlerden biridir. Biz de İslam’ı destekliyoruz ve buna devam edeceğiz. Ama burada söz konusu olan daha radikal bir İslam’ın desteklenmesi."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in bu sözlerini eleştirdi. Rus uçağının düşürülmesiyle alakalı olmayan açıklamaları üzüntüyle takip ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasında önce Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddiasını yanıtladı. "Çok yazık, ayıp" diyen Erdoğan, Türkiye'nin petrol aldığı ülkelerin belli olduğunu söyleyerek iddiayı dile getirenlerin ispatla mükellef olduğunu söyledi. Erdoğan konuşmasının devamında Putin'in İslamlaştırma eleştirilerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir idareci, 'Türkiye'yi İslamlaştırma gibi bir amacı var' diye açıklama yapılabilir mi? Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman. Ben kalkıp da Rusya için 'Rusya'yı yönetim Hıristiyanlaştırma gayreti içerisindedir' diyebilir miyim? Camların, çerçevelerin indirilmesi doğru bir yaklaşım mı? Fanatiklere, aşırı uçlara hep karşı durmuşuzdur. Biz bunları çok da önemsemiyoruz. Aramızdaki bazı projeler durdurulabilir. Bu yakışıyor mu? Bu hataların karşılıklı olarak giderilmesi lazım."