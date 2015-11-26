Putin: Düşürülen uçağımız için kimse özür dilemedi, tazminattan bahsetmedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'den Rus uçağının düşürülmesi hakkında özür gelmemesini eleştirdi. Putin, "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi. Uçağımızı vurdukları için tazminat ödemeye hazır olduklarını da söylemediler" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin, "Uçağımızın düşürülmesi uluslararası hukuka aykırı bir olaydı. Ankara'dan da bu konuda henüz anlaşılır bir açıklama duymadık. Bizden özür dilenmediği gibi, kimse bize zararın telafi edileceğini ya da suçluların cezalandırılacağını da söylemedi" diye konuştu.

"Kimileri teröristleri hoş görüp yasa dışı petrol ticaretinden para kazanıyor" diyen Putin, "Teröristleri ve onların yasa dışı biçimde petrol, insan, uyuşturucu, sanat eseri ve silah ticareti yapmasının üstünü örtmekle kalmıyor, aynı zamanda bundan milyarlarca dolar kazanıyorlar" dedi.

Putin, sözlerine şöyle devam etti:

“Sırtımıza indirilen darbenin ardından Türkiye’den hâlâ beklediğimiz yanıtları alamıyoruz. Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi. Uçağımızı vurdukları için tazminat ödemeye hazır olduklarını da söylemediler. Nihayetinde uluslararası hukuk çiğnenerek yapılan bu davranışın sorumlularının cezalandırılacağı beyanı da gelmedi.”