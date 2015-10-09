Rusya: Türkiye’ye yönelik askeri açıdan en ufak kötü bir niyetimiz yok

Rusya'nın, parlamentonun üst kanadından aldığı "yurtdışına asker gönderme onayı"nın ardından Suriye'ye yönelik olarak başlattığı hava operasyonları ve Rus jetlerinin Türk hava sahasını ihlallerinin ardından Rusya'nın "barışalım" sinyali verdiği iddia edildi.

Rusya'nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko ve AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov'un açıklamalarını derleyen, Hürriyet Gazetesi Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu, "Rusya’nın askeri ve siyasi kanaldan barış mesajı" verdiğini aktardı. Hacıoğlu'nun konuyla ilgili haberi şöyle:

"Rusya’nın Suriye’de başlattığı askeri harekât sonrası Rus savaş uçaklarının Türkiye hava sahasını ihlal etmesinin ardından Ankara ile Moskova arasında tırmanan gerilimin ardından iki Rus yetkiliden eş zamanlı “barışalım” mesajı verildi.

"Rusya olarak Türkiye’ye yönelik askeri açıdan en ufak kötü bir niyetimiz yok"

Mesajlardan ilki Rusya’nın NATO daimi temsilcisi Aleksander Gruşko’dan geldi. Türkiye ile Rusya’nın birbirine düşman olmadıklarını ve Moskova’nın Ankara’ya kesinlikle bu gözle bakmadığını vurgulayan Gruşko, “Biz Türkiye’yi tehdit olarak görmüyoruz. Bizim Rusya olarak da Türkiye’ye yönelik temin ederim askeri açıdan en ufak kötü bir niyetimiz yok. Son günlerde yaşanan hava sahası ihlali olayları gereksiz biçimde siyasileştirilmiştir” dedi.

"Moskova’nın Ankara ile görüşebilmesi için kanalların açık olduğunu hatırlatmak isterim"

İkinci “Biz düşman değiliz” açıklaması Rusya’nın batıdaki sesi, AB daimi temsilcisi Vladimir Çijov’dan geldi. Brüksel’den Türkiye’ye sıcak mesaj veren Çijov, “Türkiye bizim için dost ve yakın ortağımız olan bir ülke. Türkiye ile Rusya arasında yakın ilişki sadece enerji kaynaklarıyla sınırlı değildir. Birbirimize bağlı olduğumuz daha bir dizi faaliyet alanı var. Bu bağlamda Moskova’nın Ankara ile görüşebilmesi için tüm kanalların açık olduğunu, açık tutulduğunu hatırlatmak isterim. Rus askeri yetkilileri devamlı temas halinde. Çıkabilecek herhangi probleme anında müdahale etmeye hazırlar” ifadesini kullandı.