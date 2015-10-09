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Dünya

Rusya: Suriye'de 200'ü Liva el Hak'tan 300 militan ve iki IŞİD komutanı öldürüldü

Rusya, IŞİD dışındaki muhalif gruplara yaptığı operasyonlar nedeniyle eleştiriliyordu

09 Ekim 2015 19:34

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’de rejimle çatışan Liva el Hak grubunun Hama'daki merkezine yapılan hava operasyonunda 200 savaşçının öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada Halep'te de 100 militanın öldürüldüğü belirtildi. Öldürülenler arasında iki üst düzey IŞİD komutanının da olduğu belirtiliyor. 

Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saat içinde Rus savaş uçaklarının Suriye üzerinde 67 uçuş gerçekleştirdiğini ve 60 hedefi vurduğunu açıkladı.

CNN Türk'teki habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada IŞİD'e ait hedeflerin vurulduğu açıklanırken operasyonların SU-34M ve SU-25SM uçakları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında Liva el-Hak merkezine düzenlenen operasyonlarda 200 militanın yanı sıra IŞİD'in iki komutanının da öldürüldüğü duyuruldu. Öte yandan Halep bölgesine düzenlenen ayrı bir saldırıda da 100 militanın daha öldürüldüğü bildirildi. Öldürülenler arasında iki üst düzey IŞİD komutanının da olduğu belirtiliyor. 

 

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