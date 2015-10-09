T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri: Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle Suriye'den yeni göç dalgası bekliyoruz, endişeliyiz

"Patriot savunma sistemlerinin artırılması için NATO nezdinde çalışmalarımız sürüyor"

09 Ekim 2015 16:14

Dışişleri Bakanlığı Suriye'den yeni göç dalgası beklendiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Rusya'nın hava operasyonları nedeniyleSuriye'den yeni göç dalgası ihtimali mevcut, bu konuda endişeliyiz. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

Rusya ile yaşanan hava sahası ihlali krizi konusunda da açıklamalarda bulunan Bilgiç, "NATO'nun Türkiye'ye askeri güç göndermesi için konsey kararı gerekli, şu aşamada böyle bir talebimiz bulunmuyor" dedi ve Rusya'dan sınır ihlali konusunda bilgi vermek üzere şu ana kadar herhangi bir heyet gelmediği belirtti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilgiç, "Patriot savunma sistemleri de dahil, savunma yeteneklerimizin artırılması için NATO nezdinde ve ikili temelde çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 

ETİKETLER

suriyetürkiyedışişlerihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24