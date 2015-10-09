Dışişleri: Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle Suriye'den yeni göç dalgası bekliyoruz, endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı Suriye'den yeni göç dalgası beklendiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Rusya'nın hava operasyonları nedeniyleSuriye'den yeni göç dalgası ihtimali mevcut, bu konuda endişeliyiz. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

Rusya ile yaşanan hava sahası ihlali krizi konusunda da açıklamalarda bulunan Bilgiç, "NATO'nun Türkiye'ye askeri güç göndermesi için konsey kararı gerekli, şu aşamada böyle bir talebimiz bulunmuyor" dedi ve Rusya'dan sınır ihlali konusunda bilgi vermek üzere şu ana kadar herhangi bir heyet gelmediği belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilgiç, "Patriot savunma sistemleri de dahil, savunma yeteneklerimizin artırılması için NATO nezdinde ve ikili temelde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.