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Rusya: Türkiye'nin hava sahasının ikinci kez ihlal edildiği iddiasını inceliyoruz

Rus büyükelçi, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı

06 Ekim 2015 14:35

Rusya Büyükelçiliği'nden Rus basınına yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava sahasını ikinci kez ihlal edildiği iddialarını inceliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Türk hava sahasını ikinci kez ihlali üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni bir kez daha bakanlığa çağırarak protesto etmişti.

Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağının 3 Ekim Cumartesi günü Yayladağı/Hatay bölgesinin güneyinde hava sahasını ihlal ettiği" belirtilmişti.

Bunun üzerinde "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin, Bakanlık Müsteşar Vekili tarafından Bakanlığa çağırılarak kuvvetle protesto edildiği" açıklanmıştı.

Rusya'dan yapılan açıklamada ihlalin "navigasyon hatası"ndan kaynaklandığı belirtilmişti.

Pazartesi akşam saatlerinde ise, bir Rus uçağının 4 Ekim Pazar günü de Türk hava sahasını ihlal ettiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin tekrar Bakanlığa çağrılarak protesto edildiği belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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