Suriye'deki silahlı gruplardan Rusya ve İran'a karşı birlik çağrısı

Rusya'nın Suriye'de hava operasyonuna başlamasının ardından, 41 silahlı grup, "İran-Rusya işgaline karşı" birlik çağrısı yaptı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, aralarında El Kaide bağlantılı Ahrar'uş Şam ve Suudi Arabistan destekli İslam Ordusu'nun da bulunduğu 41 silahlı örgüt, "İran-Rusya işgaline karşı" birlik çağrısı yaptı. Grupların yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Klinik olarak ölen Esad rejmini kurtarmak için" müdahale ettiği iddia edilirken, Suriye yönetimine ve müttefiklerine karşı "bölgesel bir koalisyon" oluşturulmasını istedi.

Rusya'nın müdahalesinin "siyasi çözümü imkansız hale getirdiğini" söyleyen gruplar, Rusya'nın Humus'ta 50 sivili öldürdüğünü ve bunun "Rusya'nın Suriye topraklarındaki ilk savaş suçu" olduğunu iddia etti. Gerginliğin, Rusya'nın "siyasi çözüm" konusunda samimi olmadığını ortaya çıkardığını iddia eden gruplar, savaşın tarafı olduğu için artık Rusya'nın aracılık yapamayacağını savundu.