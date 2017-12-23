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Rusya: PYD’nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı öngörülmüyor

“Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik”

23 Aralık 2017 00:29

Rusya’dan yapılan son açıklamada, Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü ve ‘terör örgütü’ kabul ettiği PYD’nin Soçi'de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımının öngörülmediğini açıkladı. 

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rus basınına konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, “Demokratik Birlik Partisi’nden (PYD) Kürtlerin katılımı şimdilik öngörülmüyor” ifadelerini kullandı. Kongre’nin hazırlanan ön listesinde çok sayıda Kürt katılımcı olduğunu belirten Lavrentyev “Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik” dedi.

Türkiye ve İran’ın onay vermemesi halinde bazı Kürt heyetlerin listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrentyev “Bu konuyu aramızda kararlaştıracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Lavrov: Katılımcılar konusunda Rusya, İran ve Türkiye anlaşacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Rusya, Türkiye ve İran’ın katılımcılar konusunda cuma günü anlaşacaklarını belirterek şöyle devam etmişti: 

“Astana’da, kongrede hangi kuruluşların, kimlerin olacağı konusunu ele alacağız. Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Soçi’de yayınladığı ortak bildiride katılımcılar konusunda üç ülkenin anlaşacağı belirtilmişti. Açıklamada Cenevre sürecinde yer alan tüm tarafları Kongre’ye davet edeceğimiz konusunda uzlaşmıştık."

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