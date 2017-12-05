"ABD, YPG/PYD konusunda yeni bir strateji üzerinde çalışıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Beyaz Saray’da yaklaşık bir buçuk ay aradan sonra bir kez daha yetkililerle görüştü. CHP'li Yılmaz, Suriye’de Amerika’nın YPG/PYD konusunda yeni bir strateji üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, “YPG ve PYD konusunda Amerika bir çıkış yolu arıyor. Türkiye’yi de rahatsız etmeyecek bir yöntem arıyorlar" dedi.

Yılmaz, Washington’da temaslarda bulundu. Yılmaz, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı ve Avrupa direktörü Fiona Hill ve Türkiye direktörü Alton Buland ile görüştü. Yılmaz, Amerikalı yetkililerle İsrail’deki ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınma olasılığından, Suriye’de yaşananlara ve Rusya’dan S-400 füze alınması girişimine kadar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Beyaz Saray’da yaklaşık bir buçuk ay aradan sonra bir daha yetkililerle görüşen Yılmaz, Suriye’de gelinen son noktada Amerika’nın YPG/PYD konusunda yeni bir strateji üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, “YPG ve PYD konusunda Amerika bir çıkış yolu arıyor. Türkiye’yi de rahatsız etmeyecek bir yöntem arıyorlar. Suriye konusunun bölgedeki dengeleri kökünden sarstığının farkındalar. İran’ın daha yayılmacı hale geldiginin farkındalar. PYD peşmerge gibi kalmalı mı? Kalırsa Türkiye’nin duyacağı rahatsızlığın farkındalar. Benim anladığım Suriye'de tek bir ordu olsun ve Irak’taki peşmergeden farklı olarak YPG/PYD bu orduya dahil olsun tarzı bir düşüncedeler” dedi. Yılmaz, bu noktada her ne şekilde bir çözüm üretilirse üretilsin CHP ve Türkiye olarak beklentinin Suriye’de üniter yapının korunması beklentisinin olduğunu ancak içeride kimin ülkeyi nasıl ve hangi sistemle yönetmesi gerektiğine Suriye halkının karar vermesini beklediklerini belirtti.

"Vize krizinde top Türkiye'de"

Yılmaz ayrıca mevcut durumda Türkiye ile Amerika arasında bir gerginlik olduğunu ve bunun giderilmesi içinse atılmış bir adım olmadığını ifade etti. Bu noktada Türk vatandaşlarına Amerika vizesi verilmesi sürecinin normale dönmesi konusunda da Amerika tarafının “Bu konuda top Türkiye’de” dediğini belirtti. Yılmaz Amerikalı yetkililere bu noktadaki beklentilerini sorduğunda da özellikle tutuklu rahip ve konsolosluk çalışanları konusunda Türkiye’nin adım atmasını beklediklerini dile getirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin NATO üyesi olarak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almaya çalışmasından Amerika’nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğine dikkat çeken Yılmaz, “Patriot füze sistemlerinin satışı ve teknoloji transferi konusunda bir müttefiğe yapılan en avantajlı teklifi yaptıklarını söylediler” diye konuştu. Yılmaz, bu teklife rağmen Türkiye’nin S-400 füze sistemini Rusya’dan alması halinde Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan Türkiye’nin de etkilenebileceği uyarısında bulunduklarına dikkat çekti.

Yılmaz ayrıca partisi adına Amerikalı yetkililere Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının bölgede yeni sorunlara neden olacağını düşündüklerini söylediğini ifade etti. Yılmaz, “Kudüs konusundaki hassasiyetimizi aktardık. Bu tansiyonu arttırır iki devletli çözüm perspektifine zarar verir, gerginliklere yol açar. Beyaz Saray’da bu kararı alma yönünde bir hava var ama Dışişleri ve diğer çevrelerden 'yanlış yapıyorsunuz' diyenler olduğunu da anlıyoruz” dedi.

Yılmaz Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve Rıza Sarraf’ın New York’ta devam eden davayla ilgili olarak da Beyaz Saray’ın “Biz bu davaya müdahil değiliz, olamayız da” dediğini ifade etti.