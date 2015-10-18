Rusya: Önceliğimiz Esad'ın akıbeti değil

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Suriye’de Beşar Esad rejimini muhafaza etmeye çalışmadıklarını açıkladı. Medvedev, “Bizim şu anki çabalarımız yönetimin başına Esad yerine IŞİD gibi teröristlerin gelmemesidir” dedi.

Suriye’de Rus hava operasyonları sürerken, Kremlin’den Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimiyle ilgili kritik bir açıklama geldi.

Medvedev, “Rusya açısından Suriye’de Esad rejiminin ayakta kalıp kalmayacağı önceliğimiz değil. Bizim şu anki çabalarımız Şam yönetimi başına Esad yerine IŞİD gibi teröristlerin gelmemesidir. Suriye’de yönetim değişecekse bu uygar biçimde halkın vereceği çoğulcu karar ile gerçekleşmeli” dedi. Başbakan Medvedev, “Yönetimde kimin olacağı gerçekten önemli değil. Biz IŞİD’in Suriye’yi yönetmesini istemiyoruz. İstiyor muyuz? Meşru ve medeni bir hükümet olmalı. Tartışmamız gereken budur” dedi. Suriye’nin Esad tarafından yönetilmek zorunda olup olmadığına dair soruya Medvedev, “Hayır, kesinlikle hayır. Suriye’yi kimin yöneteceği Suriyelilerin kararıdır. Şu anda biz Esad’ın meşru cumhurbaşkanı olduğu öncülü üzerinden hareket ediyoruz” diye konuştu.

Üs tartışması

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Rusya’nın Suriye’deki operasyonları yöneten Operasyon Dairesi Başkanı General Andrey Kartapolov’un, Moskova’nın Suriye’de deniz, kara ve hava birliklerini içine alan büyük bir askeri üs kurulacağına dair açıklaması ortalığı karıştırdı. Generalin bu açıklamasına Kremlin’den tepki geldi. “Komsomolskaya Pravda” gazetesine demeç veren General Kartapolov, “Bir Suriye’de mevcut Tartus deniz üssü yanı sıra ikinci kara üssü kurmayı düşünmüyoruz. Asıl planımız tek bir üs oluşturmak. Burada Rusya silahlı kuvvetleri deniz, kara ve hava birlikleri bir arada yer alacak” demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov gazetecilerin “Rusya Suriye’de yeni askeri üs mü kuruyor” sorusuna öfkeli bir şekilde, “Bu soruyu bana yöneltirken bizim Genelkurmay’ın Başkomutan (Vladimir) Putin’in bilgisi dışında karar aldığını mı ima ediyorsunuz. Böyle düşünüyorsanız diğer sorularınıza geçelim lütfen” ifadelerini kullanarak yanıt vermesi dikkat çekti.

ABD’ye sitem

Öte yandan Çin’in düzenlediği uluslararası güvenlik konferansına katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov’dan ABD’nin Rusya ile Suriye’de işbirliği yapmamak için uçak pilotlarını kurtarma anlaşmasına bile yanaşmadığını açıklaması geldi.

Suriye’de Esad ailesinin memleketi Lazkiye’nin yakınındaki Hmeymim Hava Üssü’ne Rusya’nın çok gelişmiş bir elektronik muharebe sistem getirdiği ortaya çıktı. “Krasukha-4” adı verilen mobil sistem askeri sansürün gözünden kaçması sonucu tesadüfen görüntülendi. Rusya’da ordunun televizyon kanalı “Zvezda”, Suriye’deki üste Rus savaş uçaklarının IŞİD ile nasıl mücadele ettiklerini gösterdiği belgesel çekimlerden birinde “Krasukha-4”ü de çekince gerçek ortaya çıktı. Mobil araç üzerine yerleştirilen mikro dalga yayan düzenek, kurulduğu nokta çevresinde 300 kilometre yarı çapında elektronik sinyaller bakımından ölü bölge yaratıyor. Elektronik muharebe silahı alanına giren uçakların radarları, navigasyon, haberleşme ve hedefe nişan alma elektronik donanımları devre dışı kalıyor. Hatta dünya yörüngesinden bölgeyi denetleyen uyduların radar sinyalleri bile susturulabiliyor.