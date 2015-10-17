Rusya: Son 24 saatte 49 IŞİD hedefini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nden havalanan Rus jetlerinin Hama, İdlib, Lazkiye, Şam ve Halep’te 36 sorti yaparak IŞİD’e ait 49 hedefi vurduğunu açıkladı.

Sputnikte yer alan habere göre, Suriye'deki IŞİD hedeflerine düzenlenen operasyon sonrasında tüm Rus jetlerinin operasyon sonrasında sorunsuz şekilde geri döndüğünü vurgulayan Konaşenkov, “36 sorti neticesinde IŞİD’e ait 11 komuta merkezi, 1 patlayıcı üretim mevzii, 3 topçu mevzii, 9 silah deposu, 2 askeri teçhizat üssü, 15 kamp ve 8 güçlendirilmiş sığınak ve mukavemet noktası vuruldu” dedi.

Konaşenkov “Humus’ta teröristlere ait bir mühimmat deposu imha edildi. Nokta atışı neticesinde depodaki patlayıcılar infilak etti. Gözlemlerimize göre hedefte ayrıca teröristlere ait üç kamyon imha edildi. Şam’da da Su-24M uçakları IŞİD’in iki mühimmat deposunu ve patlayıcı madde üretim merkezini hedef aldı. Nokta atışları sonucunda hedeflerin bulunduğu bina vuruldu” ifadelerini kullandı. Bölgedeki İHA’ların hedefleri görüntülemeye devam ettiği de vurgulandı.

Halep'te sığınaklar imha edildi

Bakanlık Sözcüsü, Halep’in Han El Asal kasabasında Rusya’nın Su-35 uçağının teröristlere ait sığınakları da imha ettiğini kaydetti. Konaşenkov, “Halep’in Han El Asal kasabasındaki saldırıda İHA yardımıyla edinilen istihbarat ışığında militanlara ait üsse yapılan saldırıda örgütün iki tank, beş zırhlı muharebe aracı ve sığınakları vuruldu” dedi.

Öte yandan Konaşenkov Rus jetlerinin imha ettiği mevziler arasında IŞİD’in canlı bombaları eğittiği bir kampın yer aldığını söyledi:

“Lazkiye’nin Salma kasabası yakınlarında Su-24M uçağı teröristlerin eğitim amaçlı kullandığı bir binayı vurdu. İstihbarat verilerine göre yabancı eğitmenler IŞİD militanlarını ve canlı bombaları Suriye ordusunun geri aldığı bölgelerde hedef şaşırtıcı savaşlar gerçekleştirmesi için eğitiyordu.”

"Tüm mevziler hızlı bir şekilde Rusya tarafından tespit edilip vuruluyor"

Militanların sivil halk ve sığınmacılar arasında gizlenme konusunda da eğitildiğini beliren Konaşenkov, söz konusu binada ayrıca IŞİD tarafından patlayıcı maddelerin üretildiğini, ancak Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu tüm patlayıcıların imha edildiğinin altını çizdi.

Konaşenkov, IŞİD’in en baştan kurduğu tüm mevzilerin hızlı şekilde tespit edilip imha edildiğini de sözlerine ekledi. Konaşenkov “Teröristlerin cephanelikleri ve komuta merkezlerini yaymaya yönelik taktikleri başarısız oluyor. Yeni yapılan tüm mevziler hızlı bir şekilde Rusya tarafından tespit edilip vuruluyor” dedi.

Diğer taraftan Konaşenkov, Humus ve Şam’da terör eylemleri yapan Feylak Ömer birliğine üye militanların bulunduğu komuta noktasınının vurulduğunu belirtti.

Konaşenkov “Su-24M uçağı Marj-el Sultan yakınlarında Feylak Ömer’in komuta merkezi olan bir binayı vurdu. Suriye istihbarat verilerine göre, bu örgüte üye militanlar Humus ve Şam’da terör saldırıları gerçekleştirmişti. Saldırı sonucunda bina imha edildi.

"Suriye halkı, Rusya’ya istihbarat anlamında çok önemli destek sağlıyor"

Suriye halkının IŞİD kontrolü altındaki bölgelerde Rus Hava Kuvvetleri’ne istihbarat geçerek yardım ettiğini söyleyen Konaşenkov, şöyle devam etti:

“Teröristlerin kontrolündeki bölgelerdeki Suriye halkı, teröristlerin faaliyetleri konusunda Rusya’ya istihbarat anlamında çok önemli destek sağlıyorlar. Bu tür bilgileri aldığımızda Rus Hava kuvvetleri önce farklı istihbarat gereçleriyle bölgeleri kontrol ediyor, sonra hedefi vurup vurmama konusunda karar alınıyor."