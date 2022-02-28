Rusya Merkez Bankası faizi bin 50 baz puan yükseltti

Rusya Merkez Bankası faizi bin 50 baz puan yükselterek yüzde 20'ye çıkardı. Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranı yüzde 9,5'di.

Ruble, batılı ülkelerin Rusya'ya karşı SWIFT yaptırımını devreye almasının ardından bu sabah dolar karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetmişti.

Diğer yandan banka bu sabah yabancıların Rus menkul kıymetlerini satışını da geçici süreliğine yasaklama getirmişti.

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TIKLAYIN: Yaptırımların ardından ruble yüzde 30'a yakın değer kaybetti

TIKLAYIN: Rusya Merkez Bankası, yabancıların Rus menkul kıymetlerini satmalarını yasakladı