Rusya Merkez Bankası faizi bin 50 baz puan yükseltti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rusya Merkez Bankası faizi bin 50 baz puan yükselterek yüzde 20'ye çıkardı. Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranı yüzde 9,5'di.</p>\n<p>Ruble, batılı ülkelerin Rusya'ya karşı SWIFT yaptırımını devreye almasının ardından bu sabah dolar karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetmişti.</p>\n<p>Diğer yandan banka bu sabah yabancıların Rus menkul kıymetlerini satışını da geçici süreliğine yasaklama getirmişti.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ruble-cakildi-ab-ukrayna-ya-savas-jetleri-gonderiyor,1017770" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: CANLI BLOG | Ruble çakıldı; AB, Ukrayna'ya savaş jetleri gönderiyor</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/yaptirimlarin-ardindan-rublede-son-durum,1017782" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Yaptırımların ardından ruble yüzde 30'a yakın değer kaybetti</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-merkez-bankasi-yabancilarin-rus-menkul-kiymetlerini-satmalarini-yasakladi,1017776" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Rusya Merkez Bankası, yabancıların Rus menkul kıymetlerini satmalarını yasakladı</strong></a></p>\n</body>\n</html>