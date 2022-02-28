Yaptırımların ardından ruble yüzde 30'a yakın değer kaybetti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin 5. gününe girilirken, Ruble dolar karşısında yeni haftaya yüzde 30' yakın değer kaybıyla başladı.</p>\n<p>Dolar, geçen haftayı 83,75 rubleden kapatırken, yeni haftada 107,5 rubleden el değiştiriyor. Gün içinde ise dolar 119 rubleye kadar yükseldi.</p>\n<p>Diğer yandan Batılı ülkeler tarafından bazı büyük Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması kararı alındı.</p>\n<p>Rusya Merkez Bankası ise bu sabah yaptığı açıklamada yabancıların Rus menkul kıymetler satışlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ruble-cakildi-ab-ukrayna-ya-savas-jetleri-gonderiyor,1017770" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: CANLI BLOG | Ruble çakıldı; AB, Ukrayna'ya savaş jetleri gönderiyor</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-merkez-bankasi-yabancilarin-rus-menkul-kiymetlerini-satmalarini-yasakladi,1017776" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Rusya Merkez Bankası, yabancıların Rus menkul kıymetlerini satmalarını yasakladı</strong></a></p>\n</body>\n</html>