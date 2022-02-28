Yaptırımların ardından ruble yüzde 30'a yakın değer kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin 5. gününe girilirken, Ruble dolar karşısında yeni haftaya yüzde 30' yakın değer kaybıyla başladı.

Dolar, geçen haftayı 83,75 rubleden kapatırken, yeni haftada 107,5 rubleden el değiştiriyor. Gün içinde ise dolar 119 rubleye kadar yükseldi.

Diğer yandan Batılı ülkeler tarafından bazı büyük Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması kararı alındı.

Rusya Merkez Bankası ise bu sabah yaptığı açıklamada yabancıların Rus menkul kıymetler satışlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

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TIKLAYIN: Rusya Merkez Bankası, yabancıların Rus menkul kıymetlerini satmalarını yasakladı