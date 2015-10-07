Rusya: IŞİD'i Hazar'dan füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus donanmasının Suriye'deki IŞİD hedeflerine füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Şoygu, saldırıların Rus donanmasının Hazar Denizi'ndeki dört gemisinden gerçekleştirildiğini ve 1500 kilometre uzaklıktaki IŞİD mevzilerine 26 füze fırlattığı bilgisini verdi.

Rusya, Suriye'de IŞİD'in dışındaki muhalif grupları da hedef aldığı için ABD ve NATO ülkeleri tarafından eleştiriliyordu.

Rus televizyonlarından canlı yayınlanan bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendiren Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dört savaş gemisinden 26 füze atıldığını belirtti.