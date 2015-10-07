T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: IŞİD'i Hazar'dan füzelerle vurduk

Rus Savunma Bakanı, IŞİD mevzilerine 26 füze fırlattığı bilgisini verdi

07 Ekim 2015 17:52

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus donanmasının Suriye'deki IŞİD hedeflerine füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Şoygu, saldırıların Rus donanmasının Hazar Denizi'ndeki dört gemisinden gerçekleştirildiğini ve 1500 kilometre uzaklıktaki IŞİD mevzilerine 26 füze fırlattığı bilgisini verdi.

Rusya, Suriye'de IŞİD'in dışındaki muhalif grupları da hedef aldığı için ABD ve NATO ülkeleri tarafından eleştiriliyordu.

Rus televizyonlarından canlı yayınlanan bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendiren Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dört savaş gemisinden 26 füze atıldığını belirtti.

 

 

ETİKETLER

ışidrusyahazarhaber

İlgili Haberler

Dışişleri: Rusya ile yapılan görüşmede ortak çalışma grubu gündeme gelmemiştir

Önceki gün de Suriye’deki sınır ihlali yüzünden Rusya Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrılmıştı

Başbakan Davutoğlu: Rusya ile hiçbir çıkar çatışmamız yok

"Kendi sınırlarına saygı duyan herkesin Türkiye'nin sınırlarına da saygı duymasını bekleriz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24