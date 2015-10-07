Dışişleri: Rusya ile yapılan görüşmede ortak çalışma grubu gündeme gelmemiştir

Dışişleri Bakanlığı; Rus Büyükelçisi’nin dün bir kez daha Bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Önceki gün de Suriye’deki sınır ihlali yüzünden ‘izahat vermesi içini’ Rusya Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrılmıştı.

Açıklamada “Ortak çalışma grubu gündeme gelmemiştir.” vurgusu yapılırken “Türk ve Rus askeri makamlarının benzer olayların tekranın önüne geçilebilmesi için Ankara’da görüşebilecekleri Büyükelçi’ye iletilmiştir” denildi.

Rusya "Türkiye görüşme teklif etti" demişti

Rus Interfax Haber Ajansı; dün gece geçtiği ve Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde “Türkiye, Rusya’nın Suriye’deki hava operasyonları sırasında koordinasyonu sağlamak için, Moskova’ya ortak çalışma grubu kurulmasını teklif etti.” demişti.

Rus yetkili Igor Konashenkov ise Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan kendilerine yapılan teklifte, ortak bir çalışma grubu kurularak Rusya’nın Suriye’deki operasyonlarıyla ilgili koordinasyon sağlanması gerektiğinin belirtildiğini söylemişti. Konashenkov, teklifin Rusya’nın Ankara büyükelçiliğine yapıldığını savunmuştu.