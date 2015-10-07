T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri: Rusya ile yapılan görüşmede ortak çalışma grubu gündeme gelmemiştir

Önceki gün de Suriye’deki sınır ihlali yüzünden Rusya Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrılmıştı

07 Ekim 2015 13:57

Dışişleri Bakanlığı; Rus Büyükelçisi’nin dün bir kez daha Bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Önceki gün de Suriye’deki sınır ihlali yüzünden ‘izahat vermesi içini’ Rusya Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrılmıştı.

Açıklamada “Ortak çalışma grubu gündeme gelmemiştir.” vurgusu yapılırken “Türk ve Rus askeri makamlarının benzer olayların tekranın önüne geçilebilmesi için Ankara’da görüşebilecekleri Büyükelçi’ye iletilmiştir” denildi.

 

Rusya "Türkiye görüşme teklif etti" demişti

 

Rus Interfax Haber Ajansı; dün gece geçtiği ve Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde “Türkiye, Rusya’nın Suriye’deki hava operasyonları sırasında koordinasyonu sağlamak için, Moskova’ya ortak çalışma grubu kurulmasını teklif etti.” demişti.

Rus yetkili Igor Konashenkov ise Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan kendilerine yapılan teklifte, ortak bir çalışma grubu kurularak Rusya’nın Suriye’deki operasyonlarıyla ilgili koordinasyon sağlanması gerektiğinin belirtildiğini söylemişti. Konashenkov, teklifin Rusya’nın Ankara büyükelçiliğine yapıldığını savunmuştu.

ETİKETLER

dışişleriputinrusya büyükelçisitürkiyesınır ihlalisaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24