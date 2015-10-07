Başbakan Davutoğlu: Rusya ile hiçbir çıkar çatışmamız yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hava sahası ihlali sonrası Rusya ile Türkiye'nin 'ortak çalışma grubu oluşturma kararı aldıkları' yolundaki iddiaya ilişkin olarak, "Rusya ile hiçbir çıkar çatışmamız yok, geçmişte altın dönemler yaşadık" dedi. "Ilımlı muhaliflerin Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan en etkili güçlerden olduğunu" savunan Davutoğlu, "O grupları vurmak DAEŞ'i güçlendirir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, "Suriye krizinin büyümesinde müdahale edilmemesi etkili oldu" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Bugün İstanbul'umuzun her köşesinden başkanlarımızla biraraya geldik. Kampanyamız büyük heyecanla sürüyor. İstanbul'da gördüğüm heyecandan çok mutluyum. Ülkemizin her köşesi bizim için eşittir. Seçim döneminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"lımlı muhalefete müdahale DAEŞ'i güçlendirir"

Samsun mitingi dönüşü bir toplantı yaptık ve bazı kararlar aldık. Bütün birimlerimize terörle mücade bağlamında gerekli talimatları verdik. Suriye krizi bir ülke krizi olarak başladı, sonra terör örgütlerinin de dahil olduğu bir bölgesel krize dönüştü. Bunun sorumlusu Birleşmiş Milletler'dir.

Ilımlı muhalefete müdahale DAEŞ'i güçlendirir. Rusya ile herhangi bir çıkar çatışmamız yok. Hiçbir başka ülke, Suriye'deki gelişmelerden Türkiye kadar etkilenecek konumda değil. Rusya'nın güvenlik kaygımızı dikkate alması gerekir.