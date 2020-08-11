Rusya, ilk Koronavirüs aşısını tescilledi; aşıya Sputnik adı verildi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Aşıya 'Sputnik' adı verildi.

Rusya'da Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tescillendi. Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması 2 aydan kısa sürdü.

Rusya'dan yapılan açıklamada 20 ülkenin bir milyar doz Koronavirüs aşısı için ön sipariş verdiği belirtildi. Aşının endüstriyel üretimine Eylül ayında başlanacağı açıklandı. Aşının adı, Sovyet yapay uydusu 'Sputnik' oldu.

Russia dubs new coronavirus vaccine 'Sputnik' after Soviet satellite

Putin, kızına tescillenen aşının yapıldığını söyledi. Aşıya ilişkin açıklama yapan Putin, yakın zamanda toplu üretime başlamayı planladıklarını söyledi.

Öte yandan Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarındaki hızı nedeniyle bilim ve güvenliğin ötesine ulusal prestiji koyduğuna dair endişeler oluşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın aşı haberinin ardından açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, Rus sağlık otoriteleriyle "yakın iletişimde" olduklarını söyledi. Sözcü aşının titiz bir inceleme gerektiğini belirtti.

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