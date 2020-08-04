DSÖ'den Rusya'ya 'aşı uyarısı': Yönergelere sadık kalın

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Rusya'nın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını Eylül ayı itibariyle seri üretime taşımayı planladığını açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkeye aşı üretimi konusunda yönergelere uyması için çağrıda bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir" dedi.

Lindemeier, "Bazen araştırmacılar bir şey bulduklarını iddia eder. Bu çok güzel bir şey. Ancak bir ipucu bulmak ile bütün testlerden geçmiş, işe yarayan bir aşı bulmak arasında büyük fark var" diye konuştu.

Rusya, pazartesi günü eylül ayı itibariyle Koronavirüs aşısında seri üretime geçmeyi planladıklarını ve gelecek sene itibariyle "ayda bir kaç milyon doz" üretmek istediklerini duyurmuştu.