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Dünya

Rusya, Doğu Guta'yla ilgili son sayıları açıkladı

Suriye ordusunun Haresta kentinde, sivil toplu mezarları bulduğu kaydedildi

28 Mart 2018 20:30

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Doğu Guta'dan ayrılan militanların sayısının 9 bin 670 olduğunu açıkladı. Militanların yanı sıra, 103 bin 117 sivilin de kentten ayrıldığı kaydedildi. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yapılan açıklamada, insani koridorların faaliyete geçmesinin ardından yaşanan son durumla ilgili olarak, "Bugün itibarıyla 103.117'si sivil, 9.670 militan ve 15.374 aile üyesi dahil 128.161 kişi Doğu Guta'dan ayrıldı” ifadelerine yer verildi. 

"Toplu mezarlar bulundu"

Öte yandan İran’ın Fars haber ajansına konuşan Doğu Guta’dan yerel kaynaklar, Suriye ordusunun Haresta kentinde sivillere ait toplu mezarlar bulduğunu söyledi. Ahrar-uş Şam’ın kontrolünde bulunan Harasta’da tespit edilen mezardan çıkarılan cesetlerin sivillere ve askerlere ait olduğu iddia edildi.

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