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Dünya

Rusya: Doğu Guta'nın Haresta kasabasından 5000 militan ve aileleri tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bir çıkış noktası daha açıldığını belirtti

24 Mart 2018 15:11

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki Haresta kasabasından yaklaşık 5 militan ve ailelerinin tahliye edildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bir çıkış noktası daha açıldığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki altı yıllık cihatçı hakimiyeti hükümet güçlerinin son aylarda yoğunlaşan saldırılarının ardından kırılırken Haresta kasabasından tahliyeler devam ediyor. 

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 4979 militan ve aile bireyleri Haresta'dan İdlib'e tahliye edildi. 

Militanların ve ailelerinin bulunduğu konvoyun güvenliğini güzergah boyunca Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi yetkililerinin kontrolünde Suriye polisi ve Suriye Kızılayı temsilcileri temin etti.

Doğu Guta'da bir çıkış noktası daha açıldı

Bu arada bakanlık, Doğu Guta'nın Erbil kasabasından militanların ve ailelerinin tahliyesi için bir çıkış noktası daha açıldığını belirtti.

Açıklamada, "24 Mart'ta Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi ile yasadışı silahlı grupların liderleri arasında varılan anlaşma sonucunda militanların ve ailelerinin Erbil kasabasından tahliyesi için bir çıkış noktası daha açıldı" dendi.

Diğer taraftan bakanlık, sivillerin Doğu Guta'dan ayrılmayı sürdürdüğünü kaydetti. 

"Siviller, kurulan insani koridorlar üzerinden Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yardımıyla Doğu Guta'dan çıkmaya devam ediyor" diye devam eden açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Muhayyam el Vafedin'deki çıkış noktasında bulunan kameraların görüntülerinin yayınlandığını anımsattı. 

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