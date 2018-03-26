Doğu Guta'dan haftasonu '7 bine yakın silahlı muhalif ayrıldı'

Suriye ordusu başkent Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da kontrol altına aldığı bölgelerin sayısını artırırken, hükümet güçleri ile varılan anlaşma kapsamında silahlı muhalifler bölgeyi terk ediyor.

Hafta sonu yaşanan tahliyelerle Doğu Guta'daki 7 bine yakın kişi otobüslerle ülkenin kuzeyindeki bölgelere hareket etti.

Teslim olmayı reddeden, Doğu Guta bölgesindeki üçüncü ve son büyük grup olan Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) da tahliye anlaşmasına yakın olduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu bölgenin yüzde 90'ını kontrol altına aldığını açıkladı.

Hükümet güçleri ile silahlı muhalif örgütler, otobüslerin güvenli şekilde İdlib eyaletine götürmeleri koşuluyla anlaşmıştı.

107 bin sivil kenti terk etti

Suriye hükümeti 18 Şubat'ta Doğu Guta'ya yönelik yoğun bir bombardıman başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen, Suriye'de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta'daki hava saldırıları sürmüştü.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda şimdiye kadar 1600 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Suriye resmi basın organları ise 107 bin sivilin kenti terk ettiğini belirtiyor.

Tahliye anlaşmasını kabul eden ilk grup Ahrar el Şam geçen hafta Harasta'dan çekilmişti.

Doğu Guta'daki ana kent olan Duma'nın da içinde bulunduğu, muhalif örgüt Ceyş-ül İslam'ın elindeki son bölgelerin teslim edilmesi için de müzakereler sürüyor.

Suriye ordusu ve müttefikleri 2012'den itibaren Doğu Guta'daki yerleşim yerlerini kuşatmaya başlamıştı.