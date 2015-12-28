Rusya: Demokratik Suriye Güçleri IŞİD'in 'kalesi' Rakka'ya saldırıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, YPG'nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri birliklerinin Rusya'nın hava saldırıları yardımıyla IŞİD'in 'kalesi' Rakka'ya saldırdığını söyledi. Rus yetkili, "Ayman El Ganim komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri Rus savaş uçaklarının yardımıyla IŞİD'e birkaç gündür 'kalesi' Rakka'da saldırıyor" dedi.

Rus savaş uçaklarının Suriye'de son üç gün içinde 164 sorti gerçekleştirip 556 terörist hedefi vurduğunu söyleyen Sergey Rudskoy, Suriye ordusunun Türkiye sınırının bir bölümünde kontrolü yeniden ele geçirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"Uçaklarımız 164 sorti gerçekleştirip

556 terörist hedefi vurdu"

Sputnik'te yer alan habere göre, Rudskoy düzenlediği basın toplantısında, Rus hava güçlerinin Suriye ordusu ve vatansever muhalif güçleri desteklemek için düzenlediği saldırıları artırdığını belirtti. Rudskoy, "25 Aralık'tan beri uçaklarımız 164 sorti gerçekleştirip Halep, İdlib, Lazkiye, Hama, Humus, Şam, Deyr ez Zor ve Rakka'da 556 terörist hedefi vurdu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hava saldırılarının, Suriye ordusunun Türkiye sınırının bir bölümünde kontrolü yeniden ele geçirmesine yardımcı olduğunu da belirten Rudskoy, bu hava saldırılarının yardımıyla Suriye ordusunun son günlerde iki yerleşim yeri ile Halep'te taktik açıdan önem taşıyan bir tepeyi yeniden ele geçirdiğini kaydetti.

"Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'e birkaç gündür 'kalesi' Rakka'da saldırıyor"

Diğer taraftan Rudskoy, YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri birliklerinin Rusya'nın hava saldırıları yardımıyla IŞİD'in 'kalesi' Rakka'ya saldırdığını söyledi. Rus yetkili, "Ayman El Ganim komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri Rus savaş uçaklarının yardımıyla IŞİD'e birkaç gündür 'kalesi' Rakka'da saldırıyor" dedi.

Bu saldırı sonucunda yaklaşık 20 yerleşim yerinin militanların elinden geri alındığını belirten Rudskoy, "Stratejik olarak önemli olan Fırat üzerindeki barajda da kontrol sağlandı" ifadelerini kullandı. Tışrin Barajı, cumartesi günü Suriye Demokratik Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı.

Özgür Suriye Ordusu'na destek olmak için de IŞİD'e 17 saldırı düzenlediklerini de paylaşan Rudskoy, hükümet güçlerinin de Rusya'nın yardımıyla Guta'nın doğusunda operasyonlar düzenlediğini aktardı.