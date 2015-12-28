Davutoğlu: Fırat'ın batısına geçen unsurlar PYD değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, YPG'nin Fırat'ın batısına doğru ilerlerdiği iddiasına ilişkin olarak, "Şu ana kadar geçen unsurların PYD unsurları olmadığı yönünde. Daha çok Arap. Bu konudaki kararlığımız açık bir şekilde dile getirilmiştir" dedi.

Sırp mevkiidaşı Aleksandar Vuçiç'le ortak basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu'nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Az önce sayın Vucic’in değerlendirmelerini nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorum, Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı’nın ele geçirildiği bilgisi var. Türkiye’nin kırmızı çizgisi?

Sayın Vucic’in söylediği bütün hususları saygıyla karşılıyorum. Bir hususta farklı düşünüyorum. Sırbistan küçük değil, çok önemli bir ülke. Biz Sırbistan’ı önemli bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye Rusya arasındaki gerilim konusunda da tutumumuz zaten gayet açık. Türkiye Suriye sınırında hava ihlalleri konusundaki tutumunu açık bir şekilde bildirmiştir. Ve çok açık bilinen bir husustur. Bu hiçbir zaman saldırgan bir tutum değil, hava sahamızı savunmaya yönelik bir sorundur.

Suriye’de pozisyonumuz açıktır. Yakından takip ediyoruz. Türkiye, hasmane tutum içinde olan hiçbir ulusun batıya geçmesine olumlu bakmayacağımızı dile getirdik. Şu anda bütün o kuşak üzerinde Halep’in kuzeyinde Cerablus’a kadar dinamik bir durum mevcuttur. Şu ana kadar geçen unsurların PYD unsurları olmadığı yönünde. Daha çok Arap. Bu konudaki kararlığımız açık bir şekilde dile getirilmiştir.