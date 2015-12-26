Demokratik Suriye Güçleri Fırat'ın batısına ilerliyor

Suriye’nin kuzeyindeki Rojava bölgesine bağlı Kobani kentinin güneyinde yer alan ve Cerablus için geçiş yeri olan stratejik öneme sahip Tışrin Barajı'nı IŞİD'in elinden alan Demokratik Suriye Güçleri, Fırat'ın batısındaki Halep'e bağlı Bab ve Mınbıc kentlerinde de hakimiyet kurmayı hedefliyor.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Demokratik Suriye Güçleri Fırat Nehri üzerinde bulunan ve stratejik öneme sahip olan Tışrin Barajı’nı IŞİD’in elinden aldı. Baraj çevresinde şiddetli çatışmalar sürerken, çatışmalarda bazı IŞİD üyelerinin öldürüldüğü belirtildi.

Barajın alınması için Demokratik Suriye Güçleri ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının hava ve silah desteğiyle 3 gün önce büyük bir saldırı başlatmıştı. Bugün de akşam saatlerine doğru Demokratik Suriye Güçleri Tışrin Barajı’nı IŞİD’in elinden aldı. Barajın ele geçirilmesiyle IŞİD’in Rakka-Mınbıc bağlantısı kesilmiş oldu.

Barajın Demokratik Suriye Güçleri’nin eline geçmesiyle Cerablus’a operasyon için yol açılmış oldu. Ayrıca Cerablus dışında IŞİD’in elindeki Bab ve Mınbıc ilçelerinin alınmasının önü de açılmış oldu.

Fırat’ı geçen Demokratik Suriye Güçleri’nin hedefinin Cerablus değil Mınbıc kenti olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Mınbıc kentinin alınması için operasyon düzenlenmesi bekleniliyor.

YPG komutanı: Demokratik Suriye Güçleri şimdi Fırat’ın batısındadır

Sputnik’e konuşan YPG komutanlarından Agit Kobani, “Tışrin barajını IŞİD’in elinden aldık. O bölgede çok sayıda IŞİD üyesini öldürdük. Demokratik Suriye Güçleri şimdi Fırat’ın batısındadır” dedi.

"Fırat’ın batısı Türkiye’nin toprağı değildir ve müdahale hakkı yoktur"

Türkiye'nin "Fırat'ın batısının kırmızı çizgi olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden Kobani Savunma Bakanı İsmet Şeyh Hesen de IŞİD'e yönelik operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

”Kobani’nin güneyinde birkaç gündür IŞİD’e karşı operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında 70 köy ve birçok mezra alındı. Tışrin barajı da alındı. Kobani katliamı bu barajda planlanmıştı. Operasyon kapsamında onlarca IŞİD üyesi ölü ele geçirildi. Cephaneleri ele geçirildi.

"Biz Suriye ülkesinin bir gücüyüz, nerede IŞİD varsa orada savaşırız"

Fırat’ın batısı Türkiye’nin toprağı değildir ve müdahale hakkı yoktur. Biz Suriye ülkesinin bir gücüyüz, nerede IŞİD varsa orada savaşırız. Suriye’nin neresi olursa olsun IŞİD neredeyse oraya müdahale ederiz, orayı IŞİD’ten temizleriz. IŞİD nerede olursa oraya müdahale etme hakkımız vardır”.



