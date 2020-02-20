Rusya'dan peş peşe 'İdlib' açıklamaları

T24 Dış haberler

Suriye'de çeşitli muhalif örgütlerin, İdlib'in güneyindeki Suriye ordusunun kontrolündeki topraklara operasyon başlatmasından sonra Kremlin'den peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'nin İdlib'de Suriye hükûmetinin savunmalarını aşan militanları vurduğunu duyurdu. Aynı açıklamada "Türkiye, Suriye hükümet güçleri ile çatışan militanlara topçu desteği sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Rusya, İdlib'de Suriye ordusu savunma hattını aşan 'militanların' havadan vurulduğunu açıkladı

Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden Türkiye'ye çağrı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun "Suriye'deki teröristlere destek verdiğini" ifade ederken, Ankara'ya "teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma" çağrısı yaptı.

TIKLAYIN - Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Silah sevk etmeyi durdurun

Rusya Dışişleri: Türkiye abartılı açıklamalarda bulunmamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'ye "İdlib'le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma" çağrısında bulundu.

TIKLAYIN - Rusya Dışişleri: Türkiye abartılı açıklamalar yapmak yerine 'diplomatik kanallardan' faydalanmalı

Zaharova, "Türkiye yönetiminin açıklamaları konusuna gelince, 'sahada' herhangi bir gerilim halinde birçok ülke açıklama yapmanın uygun olduğunu düşünüyor, halbuki bize göre bu tür durumlarda her şeyden önce mevcut iletişim kanallarının devreye alınması gerekiyor, zira (bu kanalların) muazzam bir potansiyeli var" şeklinde konuştu.