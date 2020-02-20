Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Silah sevk etmeyi durdurun

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun "Suriye'deki teröristlere destek verdiğini" açıklarken, Ankara'ya "teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma" çağrısı yapıldı.
Bu açıklamanın sonrasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurdu.
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"Türkiye topçu desteği sağlıyor"
Öte yandan, RIA'nın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib'de Suriye hükûmetinin savunmalarını aşan militanları vurdu" açıklamasında bulundu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye hükümet güçleri ile çatışan militanlara topçu desteği sağlıyor" ifadeleri yer aldı.
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