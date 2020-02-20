MSB: İdlib'deki hava saldırısında 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurdu.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

"İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

Rusya: Savunmayı aşan 'militanları' vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib'de Suriye hükûmetinin savunmalarını aşan militanları vurdu" açıklamasında bulunmuştu. Rusya'nın açıklaması, MSB'nin şehit haberlerini duyurmasının yaklaşık 10 dakika öncesinde yapıldı.

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Ayrıca Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye hükümet güçleri ile çatışan militanlara topçu desteği sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MSB'nin açıklaması sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

"Türkiye silah sevk etmeyi durdursun"

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ise, Türk ordusunun "Suriye'deki teröristlere destek verdiğini" açıklarken, Ankara'ya "teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma" çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri: Türkiye abartılı açıklamalarda bulunmamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'ye "İdlib'le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma" çağrısında bulundu.

​Altun: Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Altun,"İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır" dedi.