Rusya Dışişleri: Türkiye abartılı açıklamalar yapmak yerine 'diplomatik kanallardan' faydalanmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'ye "İdlib'le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma" çağrısında bulundu.

Suriye'de Türkiye destekli muhalif grupların operasyon başlatmasının ardından Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'ye 'diplomatik kanalları devreye alma' çağrısı yaparken, Türkiye'nin İdlib konusunda abartılı açıklamalar yaptığını iddia etti.

Zaharova, "Türkiye yönetiminin açıklamaları konusuna gelince, ‘sahada’ herhangi bir gerilim halinde birçok ülke açıklama yapmanın uygun olduğunu düşünüyor, halbuki bize göre bu tür durumlarda her şeyden önce mevcut iletişim kanallarının devreye alınması gerekiyor, zira (bu kanalların) muazzam bir potansiyeli var" şeklinde konuştu.

Zaharova'nın açıklamasından yaklaşık 10 dakika sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurdu.

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"Türkiye topçu desteği sağlıyor"

Öte yandan RIA'nın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib'de Suriye hükûmetinin savunmalarını aşan militanları vurdu" açıklamasında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye hükümet güçleri ile çatışan militanlara topçu desteği sağlıyor" ifadeleri yer aldı.