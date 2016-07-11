Rusya: 'Charter' uçak seferleri için Türkiye'den güvenlik garantisi bekliyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye 'charter' uçak seferlerinin yeniden başlayabilmesi için bu ülkeden güvenlikli ilgili resmi bir garanti beklediklerini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Dvorkoviç, "(Charter uçuşların başlatılması için) nihai karar alınmadı, yalnızca Başbakan (Dmitriy Medvedev) teklif hazırlanması için görevlendirme yaptı. Türk tarafından güvenlik garantisinin resmi olarak doğrulanmasını bekliyoruz" dedi.

"Bu dünyada hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini biliyoruz ama onların en azından bu garantileri vermesi gerek. Bu, ('charter') seferlerin yeniden başlaması için yeterli olacak" ifadelerini de kullanan Dvorkoviç, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın, 'charter' seferlerin yeniden başlamasına yönelik tekliflerini 'yarın ya da bir sonraki gün' tamamlamış olacağını düşündüğünü söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili de TASS haber ajansına demecinde, 'charter' seferlerin yeniden başlaması için teklif hazırlamakta olduklarını belirtti. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, tekliflerin sunulması ardından 'charter' seferlerin başlayabilmesi için hükümetin resmi bir karar imzalaması ve Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya'nın da uçuşlara izin vermesi gerekiyor.