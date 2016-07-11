T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: 'Charter' uçak seferleri için Türkiye'den güvenlik garantisi bekliyoruz

“Charter seferlerinin başlaması için hükümetin resmi karar imzalaması gerekiyor”

11 Temmuz 2016 21:23

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye 'charter' uçak seferlerinin yeniden başlayabilmesi için bu ülkeden güvenlikli ilgili resmi bir garanti beklediklerini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Dvorkoviç, "(Charter uçuşların başlatılması için) nihai karar alınmadı, yalnızca Başbakan (Dmitriy Medvedev) teklif hazırlanması için görevlendirme yaptı. Türk tarafından güvenlik garantisinin resmi olarak doğrulanmasını bekliyoruz" dedi.

"Bu dünyada hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini biliyoruz ama onların en azından bu garantileri vermesi gerek. Bu, ('charter') seferlerin yeniden başlaması için yeterli olacak" ifadelerini de kullanan Dvorkoviç, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın, 'charter' seferlerin yeniden başlamasına yönelik tekliflerini 'yarın ya da bir sonraki gün' tamamlamış olacağını düşündüğünü söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili de TASS haber ajansına demecinde, 'charter' seferlerin yeniden başlaması için teklif hazırlamakta olduklarını belirtti. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, tekliflerin sunulması ardından 'charter' seferlerin başlayabilmesi için hükümetin resmi bir karar imzalaması ve Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya'nın da uçuşlara izin vermesi gerekiyor.

 

ETİKETLER

Rusyacharteraçıklama

İlgili Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleri neden gecikiyor?

Rusya'dan gelecek ilk charter uçağın cuma günü Antalya'da olması bekleniyor

Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak ilk charter seferi iptal edildi

Rusya ve Türkiye arasında charter seferlerinin ne zaman başlayacağının belli olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti

Medvedev'den charter talimatı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, kararnameyi ay sonuna kadar imzalayabileceğini söylemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24