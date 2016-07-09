Medvedev'den charter talimatı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Türkiye ile charter uçak seferlerinin yeniden başlaması adına hükümete teklif sunmaları için, ilgili makamlara bir hafta verdi.

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Başbakan'ın ulaşım güvenliğinin sağlanması için ek önlemlerin alınmasına ve yüksek terör tehdidi olan bölgelere uçuşların kaldırılmasına dikkat çektiği belirtildi.

Hükümetin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, kararnamenin düzenlenmesi için Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya Kültür Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer kurumlara talimat vererek bir hafta içerisinde Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında charter seferlerin yeniden başlaması için hükümete teklifte bulunmalarını istedi" dendi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, hükümetin Türkiye'ye charter seferlerine izin verecek kararnameyi ay sonuna kadar imzalayabileceğini bildirmişti.