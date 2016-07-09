T24 LogoT24 Logo
Dünya

Medvedev'den charter talimatı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, kararnameyi ay sonuna kadar imzalayabileceğini söylemişti

09 Temmuz 2016 03:09

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Türkiye ile charter uçak seferlerinin yeniden başlaması adına hükümete teklif sunmaları için, ilgili makamlara bir hafta verdi.

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Başbakan'ın ulaşım güvenliğinin sağlanması için ek önlemlerin alınmasına ve yüksek terör tehdidi olan bölgelere uçuşların kaldırılmasına dikkat çektiği belirtildi.

Hükümetin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, kararnamenin düzenlenmesi için Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rusya Kültür Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer kurumlara talimat vererek bir hafta içerisinde Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında charter seferlerin yeniden başlaması için hükümete teklifte bulunmalarını istedi" dendi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, hükümetin Türkiye'ye charter seferlerine izin verecek kararnameyi ay sonuna kadar imzalayabileceğini bildirmişti. 

ETİKETLER

dimitri medvedevtürkiyecharteruçuş

İlgili Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleri neden gecikiyor?

Rusya'dan gelecek ilk charter uçağın cuma günü Antalya'da olması bekleniyor

Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak ilk charter seferi iptal edildi

Rusya ve Türkiye arasında charter seferlerinin ne zaman başlayacağının belli olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24