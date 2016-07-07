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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak ilk charter seferi iptal edildi

Rusya ve Türkiye arasında charter seferlerinin ne zaman başlayacağının belli olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti

07 Temmuz 2016 22:18

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Rusya'dan Türkiye'ye uçacak olan ilk charter seferinin iptal edildiği duyuruldu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem gazetesinde yer alan habere göre bugün St. Petersburg Pulkovo havaalanından ssat 15:00'te Antalya'ya uçması planlanan Katekavia şirketine ait Azur Air markası altında ZF 8877 sefer sayılı uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Uçuşun iptal edildiğine dair bilgi havaalanının internet sayfasından duyuruldu.St. Petersburg merkezli yayın organı Fontanka'nın verdiği bilgiye göre Anex Tour, Antalyaturları için biletleri sattı ancak havayolu şirketi beklendiği üzere Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya)'ndan charter uçuşlar için gerekli izin çıkmayınca sefer iptal edildi.

Haberde Anex Tour'un turistlere bilet farkını ödeyerek tarifeli uçuşla Antalya'ya göndermeyi teklif ettiği belirtildi.Daha önce basında Antalya'ya ilk charter uçuşun Moskova Domodedovo havalanından gerçekleştirileceği ve uçağın 8 Temmuz sabahı Antalya'ya ineceği duyurulmuştu. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Basın Sekreteri İrina Tyurina, Rusya ve Türkiye arasında charter seferlerinin ne zaman başlayacağının belli olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını çünkü bunun için Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) kararını açıklaması gerektiğini bildirdi.

Charter uçuş ne demek?

Charter uçuş, bir seyahat acentasının, uçağı kiralamak suretiyle yaptığı uçuştur. Bu uçuşlar normal uçuşlara oranla çok daha ucuz fiyat biletlerine sahiptir. Charter, aslında özel sefer anlamına geliyor ancak bu seferlerin düzenlenmesi için illa ki tatil gibi özel nedenlerin olması gerekmiyor.

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