"Rusya, büyük abi rolü oynayıp Türk askerine yönelik saldırıyı Suriye'ye yaptırdı"

Siyaset Bilimleri Profesörü Hasan Köni, Fırat Kalkanı harekâtının 93. gününde El Bab’da 3 Türk askerinin şehit olduğu hava saldırısının Rusya tarafından Suriye rejimine yaptırıldığı görüşünü savundu. Köni, "Türkiye’nin El Bab’dan Halep’e doğru hareketlenmesinden, Rusya ve Suriye memnun değil. Bu saldırıyla, Türkiye’nin muhaliflere destek vereceğini düşünerek, El Bab’daki ilerlemesine cevap verdiklerini düşünüyorum. Rusya, büyük abi rolü oynayıp saldırıyı Suriye’ye yaptırmış oluyor" dedi.

Türk Silahları Kuvvetleri’nin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ Harekâtının 93’üncü gününde, saldırıda 3 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

'Fırat Kalkanı’ harekâtının 93’üncü gününde, Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab kasabasının batı girişinde Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu üs bölgesine önceki gece hava saldırısı düzenlendi. Kufayr mezrasında saat 03.30 sıralarında Suriye rejim güçlerince yapıldığı değerlendirilen saldırıda, 13 asker yaralandı.

Erdoğan ile Putin'in uçak krizinden sonra ilk yüz yüze görüşmesi kameralara böyle yansımıştı:

Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırılan askerlerden Üsteğmen Zafer Er (30), Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat (25) ve Uzman Çavuş Melih Özcan (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanelerde tedavisi süren 10 askerden birinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Son saldırıda şehit düşen 3 askerle birlikte 24 Ağustos’ta başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekâtında 1’i kazada olmak üzere 16 asker şehit düştü.

Habertürk'ten Nurcan İnal ve Yusuf Kılıç'ın haberi şöyle:

"Rejimin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor"

Saldırıya ilişkin TSK’dan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Fırat Kalkanı harekâtında yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03.30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel, tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir” denildi.

"Uçak Kuveyrs'ten kalktı"

El Bab operasyonuna hazırlanan Esad rejimi, geçen hafta El Bab’a 7 kilometre uzaklıktaki Kuveyrs Askeri Hava Üssü’ne asker ve silah göndererek yığınak yapmıştı. Yerel kaynaklar, Türk askerlerinin şehit olduğu saldırının bu üsten kalkan uçaklar tarafından gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

"Saldırıyı Rusya Suriye'ye yaptırdı"

Siyaset Bilimleri Profesörü Hasan Köni: Türkiye’nin El Bab’dan Halep’e doğru hareketlenmesinden, Rusya ve Suriye memnun değil. Türkiye’nin El Bab’dan Münbiç’e yönelmesinden, Musul’a doğru bir hamle yapabilmesinden, ABD ve YPG memnun değil. Bu saldırıyla, Türkiye’nin muhaliflere destek vereceğini düşünerek, El Bab’daki ilerlemesine cevap verdiklerini düşünüyorum. Rusya, büyük abi rolü oynayıp saldırıyı Suriye’ye yaptırmış oluyor.

"Provokatif saldırı"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Saldırı, El Bab yakınlarında Kifheyr Tepesi’ndeki askerlerimize karşı gerçekleştirildi. Suriye rejimi açıklama yaparak “Haberimiz yok” dedi. “Rus uçağının düşürülüşünün yıldönümü dolayısıyla Ruslar intikam aldı” açıklamalarını doğru bulmuyorum. Bu tarz durumlarda soğuk kanlı, stratejik aklın devreye girmesi gerekiyor. Saldırıyla Türk-Rus ilişkisinin bozulması, Türkiye ile Suriye arasında da savaş çıkarılması amaçlanıyor. Provokatif bir saldırı.

"Uçağı kim kullandı?"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: Bu uçağın kime ait olduğundan öte, bu uçağı kimin kullandığı önemlidir. Kim bu silahı ateşledi, kim bu silahı kullandı ve Türk askerlerini şehit etti, zor bir soru. Bu saldırının niçin yapıldığının bulunması daha elzem. “Menbiç hedefinden Türkiye vazgeçirilmeye mi çalışılıyor? Başka bir tuzağa mı çekilmek isteniyor?” sorusunun herkesin sorması gereken soru olduğunu düşünüyorum.