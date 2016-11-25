Suriye'deki saldırı bordo bereli timlerin bulunduğu karargâha yapıldı

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı harekâtının 93. gününde dün sabaha karşı havadan saldırı yapıldı. 3 Türk askeri şehit oldu, biri ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, saldırıyı Suriye rejim güçlerinin gerçekleştirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini duyurdu. Saldırı El Bab yakınlarında çoğunluğunu Özel Kuvvetler (Bordo bereli) timlerinin oluşturduğu karargâha yapıldı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, IŞİD'in Suriye’de ikinci önemli merkezi olan El Bab’a yönelik harekâta destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına havadan yapılan saldırıda Üsteğmen Zafer Er, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat ve Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan şehit düştü. Biri ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı saldırının dün sabaha karşı yapıldığını ve saldırıyı Suriye rejim güçlerinin gerçekleştirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini duyurdu.

Sabaha karşı vurdular

Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016’da saat 03.30 sıralarında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir” dendi.

Saldırının, geçen yıl Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesinin yıldönümüne denk gelen 24 Kasım’da olması dikkat çekti.

Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, saldırı El Bab yakınlarında çoğunluğunu Özel Kuvvetler (Bordo bereli) timlerinin oluşturduğu karargâha yapıldı. Bu nedenle saldırıda ÖSO güçlerinden ölen veya yaralanan olmadı.

Gece görüş özelliği varmış

Saldırının Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Albatros tipi Çek Cumhuriyeti yapımı küçük eğitim uçağı ile yapıldığı ileri sürüldü. Bu uçaklar aynı zamanla hafif taarruz maksatlı olarak da kullanılıyor. Ancak saldırının gece karanlığında ve Türk karargâhı hedef alınarak nokta atışı ile yapıldığı dikkate alındığında Albatros tipi küçük bir eğitim uçağının bunu nasıl gerçekleştirdiği merak konusu oldu. Bazı askeri uzmanlar, Esad rejiminin El Bab’ın TSK destekli ÖSO’nun eline geçmesini istemediğini ve geçen hafta bu bölgeye yığınak yapmaya başladığını anımsatarak "El Bab yakınlarındaki Kuveyrs askeri üssüne yapılan yığınakta hava savunma füzeleri ve Albatros tipi uçaklar bulunuyor. Bu uçaklardan 5’inde gece görüş özelliği var" değerlendirmesinde bulundu.

"Şu an için karşılık vermedik"

Askeri kaynaklar, saldırının oluş şekli, saldırıyı yapan uçağın radar izinin olup olmadığı, Türkiye’nin anında karşılık verip vermediği gibi kritik sorulara karşılık “Olay araştırılıyor. Şu an için bir karşılık vermedik. Suriye rejim güçleri tarafından gerçekleştirildiğini değerlendiriyoruz. Ancak Suriye ordusu içinde de Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmesini isteyen bazı güçlerin olduğunu unutmamak gerekir" demekle yetindi.

Bugüne kadar 15 şehit oldu

Dünkü saldırıyla birlikte Fırat Kalkanı’nın başladığı 24 Ağustos’tan bu yana şehit düşen asker sayısı 15 oldu. Şehitlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yaralılar da Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıları ziyaret eden Kilis Valisi İsmail Çataklı ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ise hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ankara'da yoğun telefon trafiği

Saldırı sonrası Ankara alarma geçti. Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan bilgi aldı. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı arasında da telefon trafiği yaşandı. Dışişleri Bakanlığı da olayı aydınlatabilmek için, Suriye’de Esad rejimine destek veren Rusya nezdinde girişimlerde bulundu.

IŞİD saldırdı, 7 asker daha yaralı

Dün IŞİD'in El Bab yakınlarında ÖSO’ya destek veren TSK unsurlarına yönelik havan mermili saldırısında da 7 askerin yaralandığı bildirildi. Bu arada Türk savaş uçakları ise dün El Bab, Kabbasin, Bzagah ve Arimah bölgelerinde bulunan IŞİD'e ait 14 hedefe hava harekâtı düzenledi.

Hepsi bordo bereli

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 93'üncü gününde şehit düşen Üsteğmen Zafer Er, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat ve Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan’ın naaşları Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Şehit 30 yaşında ki Üsteğmen Zafer Er’in Ankara Sincan’daki baba evine gelen askeri yetkililer acı haberi baba Mustafa ve anne Hatice Er çiftine verdi. Sincan Belediyesi’nce sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın (25) acı haberi Samsun'un Alaçam ilçesinde oturan babasının evine ulaştı. Baba Durmuş Bolat evinin önünde taziyeleri kabul etti. Şehit Bolat’ın 4 ay önce izine geldiği belirtildi.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan’ın (30), şehit olduğu haberini askeri yetkililer Eskişehir’in Yıldıztepe Mahallesi Yardımcı Sokak’ta oturan babası Mehmet ve annesi Melek Özcan’a bildirdi. Oğullarının şehitlik haberini alan Özcan çiftçi, gözyaşına boğuldu.

Tehdit etmişti

Suriye ordusu 20 Ekim’de TSK’ya ait uçakların YPG’ye yönelik operasyonunun ardından, “Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlâline yönelik herhangi bir girişimine karşılık verilecek ve savaş uçakları, eldeki bütün imkanlar kullanılarak düşürülecektir” açıklaması yapmıştı. TSK, IŞİD ve PYD’ye yönelik hava saldırılarına 22 Ekim’de ara vermiş, sonra devam etmişti.