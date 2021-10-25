Rüşvet karşılığında akıl sağlığı raporu çıkarttığı iddia edilen Deniz Durmay: Çocuklarım babalarını soymaya karar vermişler!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği iş insanı Deniz Durmay’ın sağlıklı olduğuna ilişkin para karşılığı rapor aldığı iddiası üzerine, kızı Zeynep Durmay’ın avukatlık vekaleti verdiği eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner ile eski Yargıtay üyesi Mustafa Ateş, Adli Tıp ve Durmay’ın eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin ilk kez konuşan 82 yalındaki Deniz Durmay kızlarını suçladı.

Deniz Durmay 2014 yılında bakım yükümlülüğünü üstlenen kendisinden 25 yaş küçük Zeynep Gülsüm Bingöllü ile evlendi. Evlendikten sonra Durmay yaklaşık 69 milyon liralık mal varlığının bir kısmını elden çıkardı. Önceki eşinden olan kızları Zeynep, Esen ve Dilek Durmay babalarının akıl hastalığı ve kötü yönetim nedeniyle (müsriflik) kısıtlanmasını ve kendisine vasi tayin edilmesini istedi. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu raporuna dayanarak kısıtlamaya gerek olmadığına, Durmay'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair karar verdi, Yargıtay da onadı. Peker’in ifşa ettiği yazışmalarda; Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu üyesi Burhan Kuzu'ya Durmay'a sağlıklı olduğuna ilişkin rapor verilmesi halinde gerekli ödemelerin yapılacağına yönelik mesaj atıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Durmay'ın kızlarının avukatlığını üstlenen İlhan Cihaner ve Mustafa Ateş Bakırköy Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusunda Adli Tıp görevlileri ve Durmay'ın eşi hakkında rüşvet almak, vermek suçlamasının soruşturulmasını istedi. Ayrıca mahkeme kararının da yeniden görüşülmesi talep edildi.

"Ben mal varlığımı elimden çıkarmadığım gibi harcamam da yok, sattığım tek mal yok"

Günlerdir gündeme gelen iş insanı Deniz Durmay ilk kez Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. “Akıl sağlığım yerindedir. Kızlarım edepsizlik yapıyor. Mal varlığıma konmak istiyorlar, yaptıkları doğru değil” diyen Durmay, devamında da şunları söyledi:

“Çocuklarım babalarını soymaya karar vermişler, bu yaptıkları edepsizliktir. Bütün servetimi kendim yaptım, onlar da başarılı olsa kendileri kazanır. Vefat ettiğimde zaten bunların 4'te 3'ü çocuklarıma kalacak. Benim akıl sağlığımın yerinde olmadığını öne sürdüler, Adli Tıp da akıl sağlığımın yerinde olduğuna ilişkin rapor verdi. Ben mal varlığımı elimden çıkarmadığım gibi harcamam da yok, sattığım tek mal yok. Türkiye'de tapudan geçmeyen satış yapılmış sayılmaz.

“Sedat Peker’i tanımam; kafa karıştırmak için bunları gündeme getirdiğini düşünüyorum”

Rüşvet karşılığı sağlam raporu aldığımı ilk Sedat Peker gündeme getirdi. Kendisini tanımam. Konuşmuşluğumuz da yoktur. Kafa karıştırmak için bunları gündeme getirdiğini düşünüyorum. Devlet kurumu Adli Tıp'ın üzerinde başka bir şey yok. Benim de sıradan bir insan kadar akıl sağlığım yerinde, kazandığım paralarla bir şeyler aldım. Şimdi o paraları bir an önce elimden almak için tehdit ediyorlar, dedikodu ediyorlar. Kızlarıma ‘Yapmayın etmeyin' dedim ama devam ettiler. Onlar da anne baba korkusu bitmiş, gözlerini para hırsı bürümüş. Sağlam raporu almak için neden rüşvet vereyim. Böyle bir şey olmadığı gibi devlet kurumlarındaki insanları da zan altında bırakıyorlar.”

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