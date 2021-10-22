Sedat Peker’in iddiası ilk kez soruşturma ve dava konusu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 7 Ağustos 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun adli ve bürokratik mekanizmalardaki bazı yazışmalarına yer verdiği Twitter paylaşımında ismi geçen Deniz Durmay’ın “akıl sağlı yerindedir” raporu soruşturma ve dava konusu oldu.

Peker’in yayımladığı yazışmalarda, iletiyi gönderen kişi, Burhan Kuzu'ya, Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki Deniz Durmay ile ilgili dosya numarası bildirdiği ve “Dosya halen Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nda. Hocam, Adli Tıp Kurumu'nda tanıdık birisi var mı? Milyoner bir amcamızın Pazartesi günü oradan sağlam raporu alması lazım. Gerekli her türlü ödemeyi yapacak” dediği görülüyordu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, söz konusu dava sürecini bugünkü köşesinde şöyle aktardı:

“82 yaşındaki ünlü iş insanı Deniz Durmay, 2014 yılında bakım yükümlülüğünü üstlenen kendisinden 25 yaş küçük Zeynep Gülsüm Bingöllü'yle evlendi. Evlilikten sonra Deniz Durmay, aralarında fabrika, bazı işyerleri ve taşınmazlarının da bulunduğu mal varlığının yaklaşık 69 milyon TL'lik kısmını elden çıkardı. Önceki eşinden olan kızları Zeynep, Esen, Dilek Durmay, babaları Deniz Durmay'ın akıl hastalığı ve kötü yönetim (Müsriflik) nedeniyle kısıtlanmasını talep etti. Yani kısıtlanıp kendisine vasi tayin edilmesini istediler.

Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Deniz Durmay'ın akıl hastası olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, 6 Kasım 2020 tarihli raporunda, Deniz Durmay'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti, kendisine vasi ya da yasal danışman atanmasına gerek olmadığına karar verdi. Aynı mahkeme, Durmay'ın akıl hastalığı ve müsrifliği sebebiyle kısıtlanmasına yer olmadığına hükmetti. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de, başkanın muhalefetine rağmen 26 Mayıs 2021 tarihinde mahkeme kararını onadı ve böylece karar kesinleşti.”

Sedat Peker, Burhan Kuzu aracılığıyla sağlam raporunun para karşılığı alındığı iddiasını içeren paylaşımını, üç kardeşi harekete geçirdiğini ve kızlardan Zeynep Durmay’ın eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner ile eski Yargıtay üyesi Mustafa Ateş'e avukatlık vekaleti verdidiğini belirten Öztürk, “İşte, Peker'in gündeme getirdiği Deniz Durmay olayı ve rüşvet çarkıyla ilgili iddiası Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, yargılamanın iadesi için de Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Bunlar, Peker'in iddialarıyla ilgili ilk soruşturma ve ilk dava oldu” diye yazdı.

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